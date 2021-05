«IL LAURO ROSSI TORNERÀ OPERATIVO DAL PROSSIMO DAL 22 MAGGIO»

IL TURISMO

MACERATA Puntare su musei, bellezze artistiche ed architettoniche, il centenario dello Sferisterio, il teatro Lauro Rossi, per rilanciare il turismo e l'economia di Macerata messa in ginocchio dal coronavirus. Appaiono lontanissimi i tempi del boom di presenze in città, nel periodo maggio-settembre, eppure parliamo di pochissimi anni fa, visto che l'estate del 2019 segnò record di presenze e visite nei luoghi della cultura e della bellezza di Macerata.

Le incognite

L'estate che si profila è ricca di incognite, anche se l'amministrazione comunale sta rilanciando l'immagine del capoluogo come centro dedito al turismo culturale (purtroppo non più religioso dopo il sisma del 2016 che ha danneggiato e chiuso i più grandi contenitori della Diocesi) abbinato alle eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche che il territorio offre. Dal ritorno in zona gialla, e conseguente riapertura di attività, i marchigiani soprattutto non si sono indirizzati solo verso mare e montagna, ma hanno scelto anche la cultura. Come per i ristoranti e negozi, anche il pubblico dei musei non ha esitato a riaffacciarsi nei luoghi della cultura, molti dei quali nello scorso weekend sono stati aperti gratuitamente. Ed a Macerata lo saranno anche nei prossimi giorni. I Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi sono visitabili gratuitamente fino all'11 maggio, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 con prenotazione obbligatoria, da effettuare almeno un giorno prima, mentre anche l'Ecomuseo di Villa Ficana sarà accessibile nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle 16 alle 19, con prenotazione obbligatoria. A dare ulteriore impulso e attrattività arriva ora anche l'apertura, da oggi al 30 agosto, della mostra retrospettiva dedicata a Tullio Crali protagonista del Novecento italiano e figura chiave del secondo futurismo, a cura di Barbara Martorelli. Evento che può contribuire ad innalzare i numeri di coloro che già nei giorni scorsi hanno visitato le bellezze del capoluogo. Nei Musei civici di Palazzo Buonaccorsi, dal 27 aprile al 5 maggio, sono stati 196 i visitatori accolti mentre all'Arena Sferisterio dall'1 al 5 maggio sono stati 40 i turisti che hanno varcato la soglia del monumento simbolo della città conosciuto in tutto il mondo, con i giorni del 2 e 5 maggio quelli più gettonati rispettivamente con 13 e 14 visitatori. E' ovvio che fare i turisti in tempi di covid comporta l'adeguarsi alle norme anticontagio nel rispetto delle indicazioni ministeriali. Per cui i visitatori hanno accesso contingentato negli spazi e devono rispettare alcune semplici regole come indossare la mascherina in ogni sede, igienizzare le mani con i prodotti messi a disposizione, rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro con gli altri visitatori. Di conseguenza il numero di accessi è chiaramente minore rispetto all'era precovid. «Da qualche giorno abbiamo iniziato a fruire nuovamente dei luoghi di arte e di cultura e il volerli rendere gratuiti in questo primo periodo è un invito a godere dei nostri tesori. Ovviamente l'ingresso è su prenotazione per avere tracciamento e non affollare le sale, ma ogni visita è molto frequentata ha tenuto a sottolineare l'assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta -. C'è tanto fermento e voglia di tornare nei musei per riassaporare la bellezza e i primi numeri degli accessi lo testimoniano. Ora ci prepariamo al prossimo weekend con un'ulteriore iniziativa come l'inaugurazione della mostra dedicata a Crali, poi il 22 maggio riapriremo il teatro Lauro Rossi (si parte con uno spettacolo, poi via libera anche alle visite guidate su prenotazione) e il 17 luglio ci sarà anche l'inaugurazione di una importante mostra legata al centenario della stagione lirica».

