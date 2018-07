Il giudice conferma il licenziamento del dipendente Asur

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SENTENZA MACERATA Esercitava un'attività parallela, con tanto di partita iva, a quella che svolgeva all'interno di uno degli ospedali di Area Vasta 3. Scoperto dagli uffici ispettivi dell'Asur è stato licenziato in tronco per giusta causa. Il dipendente si è rivolto al Tribunale di Macerata per chiedere al giudice che annullasse il licenziamento deciso dall'ente, con condanna alla reintegra e al pagamento di un'indennità risarcitoria. Ma la sentenza è stata favorevole all'Area Vasta 3, confermando il licenziamento in tronco del...