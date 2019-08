Il folklore colora il centro quattro gruppi al festival

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVAMACERATA Incontro in comune per i gruppi partecipanti al 26° festival internazionale del folklore: incontro di cultura popolare di Macerata che ieri sera ha aperto gli appuntamenti con la FolkFest in piazza Cesare Battisti per una grande festa di piazza piena di allegria e contaminazioni culturali, che ha coinvolto tutti con balli e allegria, cui seguirà questa sera 20 agosto, alle 21 l'atteso spettacolo allo Sferisterio.Il benvenutoA dare il benvenuto nel cortile del palazzo Conventati ai rappresentanti dei quattro gruppi...