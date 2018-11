Il figlio del rettore Unicam travolto da un'auto pirata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

HALLOWEEN CHOCCAMERINO Investito da un'auto pirata a Marina di Pietrasanta (Lucca), Lorenzo Pettinari, 19 anni, figlio del rettore dell'Università di Camerino Claudio Pettinari. Quella che doveva essere una serata di divertimento per Halloween si è trasformata in un vero e proprio incubo. Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 4, il giovane residente nella città ducale, è stato infatti travolto da una vettura fuori controllo all'uscita di una discoteca. La folle corsa Lo studente, in Toscana per frequentare l'Università di...