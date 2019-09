CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FENOMENOMACERATA Non un allarme, ma massima allerta contro la violenza sulle donne anche in provincia. I dati riportano ben 409 casi rilevati dai Centri antiviolenza (Cav) regionali e, tra questi, 72 riguardano il Maceratese. Il confronto della cifra media regionale con l'anno 2016 consente di osservare un calo dell'1,9% e il tasso risulta, pertanto, negativo in tutte le Marche ad eccezione proprio di Macerata. Tuttavia, tre anni fa la rilevazione fu di fatto parziale, a causa di mutamenti nell'assetto istituzionale e organizzativo in cui...