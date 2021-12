IL DOSSIER

MACERATA Numeri da record quelli che si annunciano nel bilancio pluriennale che andrà all'esame del Consiglio comunale nella seduta convocata dal 20 al 22 dicembre prossimi. Il piano delle opere pubbliche indica per il 2022 l'esecuzione di opere per diverse decine di milioni, tutte operazioni finanziate senza ricorrere all'accensione di mutui: sono 59 milioni le entrate in conto capitale, solo 2.6 i milioni che saranno reperiti con l'accensione di mutui. Ed anche l'elenco delle opere che l'amministrazione comunale guidata da Sandro Parcaroli indica in esecuzione nel 2022, a fronte di finanziamenti già ottenuti, è imponente.

I piani

Cifre che potrebbero crescere ancora, quasi esponenzialmente, se dovessero essere finalizzati gli altri piani di rigenerazione urbana che il Comune ha presentato per rispondere ai vari bandi pubblicati dal Governo. Per tornare all'esistente ecco cosa indica di prossima partenza il piano comunale. Per limitarsi agli interventi principali ci sono i lavori di adeguamento della scuola De Amicis (2.2 milioni), manutenzione strade del centro (400mila euro), ampliamento carreggiata corta di Villa Potenza (350mila euro), sistemazione del tetto della sede comunale di viale Trieste (300mila euro), consolidamento versante in frana a Collevario (350mila euro), ampliamento civico cimitero (un milione), manutenzione del cimitero (200mila euro), scuola elementare 4 Novembre (3.5 milioni),, scuola materna e elementare fratelli Cervi ( 1.5 milioni), convitto nazionale ( 8.3 milioni), area archeologica e campo da rugby Villa Potenza (750mila euro), riqualificazione aree verdi (600mila euro), eliminazione barriere sottopasso di piazza Garibaldi (250mila euro), restauro ex chiesa di San Rocco in vicolo Costa (500mila euro), restauro fonti storiche Agliana, Maddalena e Pozzo del mercato (400mila euro), passaggio dell'oratorio ex Pietrarelli (200mila euro), restauro ex chiesa Torregiana (1.2 milioni), manutenzione Sferisterio (200mila), stadio Helvia Recina (1.2 milioni), piano per la qualità dell'abitare, contrada Torregiana (15 milioni), piazza Li Madou ( 150mila euro), costruzione poli d'infanzia alle Vergini e a Corneto (3 milioni), nuovo capannone a Valleverde (500mila euro), manutenzione via Santa Maria della Porta (150mila euro), rete di mobilità ciclistica (3 milioni), scuola materna Liviabella (un milione), scuola elementare Rosa (1.4 milioni), scuola Mameli (2.3 milioni), Municipio (3 milioni), teatro Lauro Rossi (1.5 milioni). Una lunga serie di interventi che - secondo l'amministrazione comunale Parcaroli - rispondono a una visione precisa della città: nel mirino c'è il passato governo di centrosinistra: «Macerata - è scritto nella presentazione del bilancio - è una città che negli ultimi 30 anni non ha saputo affrontare il tema della ristrutturazione urbanistica in modo lungimirante. Un modello urbanistico fai da te che ha portato ad un inconsulto consumo di suolo del tutto sproporzionato alle effettive esigenze della città».

Luca Patrassi

