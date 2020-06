IL DIBATTITO

MACERATA Tre capisaldi nell'ordinanza del sindaco Romano Carancini, dopo i fatti di sabato scorso. Nonostante in molti abbiano gioito per le vie del centro di Macerata affollate, altri non hanno saputo godersi queste prime serate estive post-lockdown, creando scompiglio e comportando quindi la messa in atto di restrizioni considerevoli, accolte, però, positivamente dai titolari degli esercizi dei locali del centro, zona a cui è destinata l'ordinanza. Chiusura dei locali alle 2, divieto di vendita di alcolici d'asporto dopo mezzanotte e divieto di asporto di drink in vetro o alluminio dalle 22.

La decisione

«Nonostante solitamente chiuda prima, - ha specificato Roberto Andreoli del Bar Mercurio in piazza della Libertà credo che la decisione del sindaco sia quella più giusta, perché capisco divertirsi ma è necessario farlo consapevolmente e senza danneggiare gli altri o i luoghi della città, tant'è che auspico anche la presenza di maggiori controlli». Concorde anche Francesco Cacopardo del cocktail bar Spritz & Chips in via Gramsci, punto di ritrovo di molti giovani. «Per quanto riguarda l'ordinanza siamo completamente d'accordo, - ha proseguito e ci capita talvolta anche di chiudere prima delle 2 di notte, orario più che giusto per una serata in centro. Inoltre, per quanto riguarda l'orario e la somministrazione di alcolici dopo mezzanotte è un giusto compromesso e per di più da sempre somministriamo le bevande esclusivamente in bicchieri usa e getta e mai con vetro o alluminio».

L'accordo

Sempre in via Gramsci anche Paolo Perini dell'Hab si trova d'accordo, il quale ha ribadito però di come «per trascorrere un sabato da leoni, ci siamo rovinati un'intera estate». Perini ha continuato, dicendo: «Vedere la città piena di persone è stata una soddisfazione, che poteva essere mantenuta agendo responsabilmente e sulla base del senso civico. Da sempre siamo attenti alla nostra clientela, al punto che chiediamo anche il documento di identità per la somministrazione di alcolici. Ovviamente seguiremo le regole anche per quanto riguarda gli orari entro cui somministrare alcol tenendo presente la capienza del locale, esattamente come per fornire alcolici e bevande esclusivamente in bicchieri riciclabili». «Si tratta di ufficializzare una serie di comportamenti che noi attuiamo già da tempo, - a parlare sono Luigi Santi e Marco Mosciatti della Pizzeria del Corso in corso della Repubblica dal momento che chiudiamo alle 2 e dalle 21 qualsiasi cosa ci chiedono da bere la mettiamo in un bicchiere riciclabile. Questa decisione non intacca il nostro modo di lavorare, anche se è stata attuata a causa di comportamenti irresponsabili di persone che agiscono senza pensare». Gabriele Micarelli di Verde Caffé e Finecorso in corso della Repubblica segue la stessa linea di pensiero, sottolineando che «appoggio la decisione del sindaco perché non possono essere giustificati comportamenti che mettono a rischio il lavoro di tutti. Ci vogliono i controlli e ci vuole un maggiore senso civico».

Giulia Baldini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA