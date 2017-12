CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL DIBATTITOMACERATA «Sembra proprio che per Carancini amministrare sia diventato un evento, un fatto eccezionale. La navetta l'avrebbero dovuta istituire prima della chiusura del centro storico, non dopo. Si tratta di ennesimo fumo negli occhi. Tra l'altro, se il prezzo dell'abbonamento ai parcheggi in struttura è la metà del costo dell'abbonamento all'autobus, di cosa vogliamo parlare? Non servono gli scienziati a capire che non si incentiva il trasporto pubblico in questa maniera». L'ex sindaco Anna Menghi non è mai stata tenera sulla...