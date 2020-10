IL DIBATTITO

MACERATA Scuole pronte alla didattica a distanza e dirigenti che sono favorevoli alla decisione che la Regione Marche sta adottando in queste ore. Sul come farlo in molti casi deciderà il consiglio d'istituto, con alcune scuole propense ad alternare l'intera classe una settimana in presenza e la successiva a casa a distanza, e altri che invece manterranno in presenza il 50% degli alunni di quella classe e altrettanti che seguiranno da casa la lezione, con la rotazione prevista nella settimana successiva. Quello che è certo è che a tutti gli studenti saranno date identiche possibilità e nessuno risulterà svantaggiato dall'adozione di questo provvedimento.

La situazione

«Purtroppo lo vedo quotidianamente nelle due scuole che dirigo, lo scientifico Galilei e l'Itc Gentili di Macerata afferma la dirigente Roberta Ciampechini- dove ci sono classi che rientrano dalla quarantena e altre che invece ci finiscono, con situazioni legate al virus in evoluzione giorno per giorno. E' sempre più difficile per noi gestire e arginare questa situazione che cresce col passare dei giorni. Quindi per quanto riguarda il triennio penso sia una soluzione adeguata quella di effettuare la didattica a distanza in questo periodo. Una decisione saggia che alleggerisce il trasporto scolastico e diminuisce le presenze degli alunni a scuola. La gestione della ripresa scolastica è stata positiva, ma negli ultimi 15 giorni la situazione ha preso una piega più critica». Sul come intervenire in merito a scientifico e ragioneria Roberta Ciampechini ha idee molto chiare, che vaglierà assieme ai docenti. «Partiamo dalla sperimentazione della dad nei mesi scorsi afferma la dirigente scolastica-: la mia idea è quella di non dividere il gruppo classe ma lasciare l'intera classe una settimana in presenza e l'altra a casa. La settimana in presenza consentirebbe ai docenti di effettuare le verifiche scritte ed orali quella in dad invece può essere utilizzata per approfondire temi e nuovi contenuti. Molto positivo secondo me che le classi prime siano lasciate in presenza: credo che abbiano bisogno di conoscersi come gruppo classe e di conoscere i propri insegnanti per imparare a lavorare assieme. Il triennio è più autonomo e può trarre il meglio dalla didattica digitale integrata. Quello che mi attendo dai ragazzi è un maggiore impegno a distanza, visto che il periodo potrebbe rivelarsi più lungo di quello vissuto in primavera».

I mezzi

Sul fronte dei mezzi tecnologici ed informatici sia allo scientifico che a ragioneria si è provveduto a potenziare la rete internet con il passaggio alla fibra, ad acquistare lavagne interattive e videocamere, tavolette grafiche e tablet: resterà lo stesso orario lezione di 50' con 10' che saranno dedicati alla disconnessione degli studenti.

La preparazione

Anche l'alberghiero di Cingoli è pronto alla didattica a distanza del 50% delle alunni delle classi terze, quarte e quinte. Si stanno studiando due ipotesi in attesa di entrare in merito dell'ordinanza della Regione Marche: dividere le classi (metà a casa e metà in presenza) oppure alternare le classi intere settimanalmente. «Noi siamo pronti ha dichiarato la dirigente scolastica del Varnelli, Antonella Canova - tutte le classi hanno in dotazione computer e tablet e per quanto riguarda la connessione, la ditta preposta sta risolvendo un problemino uscito in questi giorni. La fibra ottica era stata potenziata nelle prime settimane di settembre. Poi possiamo contare sull'esperienza dell'anno scorso ed i nuovi insegnanti sono stati formati anche in vista a questo percorso. C'è da capire anche la gestione dei docenti, cioè per la didattica a distanza i docenti devono fare lezione da scuola o possono farla da casa collegandosi con gli studenti esterni. La didattica a distanza nel nostro istituto è già in atto dall'inizio dell'anno scolastico: riguarda soggetti fragili con patologie particolari e alunni che per vari motivi devono assentarsi dalla scuola per lunghi periodi».

