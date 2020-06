IL DIBATTITO

MACERATA Pressing dei commercianti di Macerata sui consiglieri che saranno chiamati, nelle prossime sedute dell'assise civica, in programma da lunedì, a discutere la mozione sul commercio presentata da Anna Menghi. Una mozione che si fa carico delle problematiche segnalate nelle scorse settimane dagli stessi esercenti del centro, di corso Cairoli e di corso Cavour, che hanno formato un gruppo di 157 persone. Un gruppo che si aspetta adesso, un voto all'unanimità del Consiglio.

L'appello

«Sappiamo che nelle prossime due sedute del consiglio comunale sarà presentata una mozione sulle nostre richieste - spiega Gabriele Micarelli, titolare del ristorante Verde Caffè e della paninoteca Finecorso in corso della Repubblica, tra i promotori del comitato commercianti -. Seguiremo con attenzione la diretta per vedere chi nel mondo della politica cittadina non sia disposto ad aiutare il commercio maceratese. Riteniamo che la mozione debba essere approvata all'unanimità, quale messaggio di aiuto alle varie attività. Questo dovrebbe avvenire al di fuori dei colori e delle ideologie partitiche». Il gruppo di commercianti che si è spontaneamente costituito coinvolge esercenti del centro storico, di corso Cavour e di corso Cairoli e l'idea è quella di ampliare il gruppo con persone di altre zone. «Ma non c'entra nulla l'orientamento politico - ha ribadito Micarelli il nostro intento è quello di farci ascoltare. Tra i punti principali la riapertura del centro con la creazione di parcheggi per poter sostare, nell'eventualità con delle agevolazioni e degli incentivi, ma soprattutto quello che vogliamo tutti è creare un tavolo di lavoro proficuo proprio con l'amministrazione». Ma non c'è solo il centro a chiedere, poiché anche corso Cairoli e Cavour hanno le loro esigenze. Franca Ercoli del negozio di abbigliamento Pizzi e Ricami e Chiara Castellani dell'edicola e articoli da regalo Pot Pourri entrambi in corso Cairoli, oltre a voler essere la via dello Sferisterio e dell'Opera Festival, pensano ai parcheggi. «Ci teniamo a precisare che seppur ogni zona abbia le sue necessità, - hanno specificato le due commercianti l'obiettivo è quello di lavorare per la città, lungo la stessa linea di pensiero, infatti la prerogativa è un lavoro tutti insieme in un tavolo comune. Ma oltre a questo è chiaro che anche corso Cairoli ha le sue esigenze, prima tra tutte i parcheggi; ad esempio dare la possibilità di parcheggiare gratuitamente per due ore o un'ora, potrebbe essere un incentivo che può supportare anche la nostra attività. Dobbiamo far rivivere questa città e il solo pensiero che un negozio possa chiudere a causa del lockdown, sarebbe un fallimento per tutti».

La Ztl

Quindi oltre alla Ztl, un altro punto fondamentale sono i parcheggi, da sempre una problematica che avvicina anche i commercianti di corso Cavour. Quest'ultimo rappresenta una delle vie principali di accesso alla città ma soprattutto altro polo fiorente di attività commerciali. Corso Cavour infatti già pensava alla viabilità modificata con i possibili parcheggi a spina di pesce, che avrebbe comportato una riduzione delle corsie. Anche in questo caso torna la questione parcheggi ma il tavolo di lavoro sembra la prerogativa. «Il concetto è quello di muoversi tutti insieme, - ha sottolineato Francesca Taddei della Profumeria Lady e ci aspettiamo che le richieste da noi presentate vengano accolte, inoltre speriamo che questo sia solo l'inizio di un colloquio, di una collaborazione per mettersi a tavolino in modo da mettere in piedi un progetto bello, valido, che rilanci Macerata».

Giulia Baldini

