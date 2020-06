IL DIBATTITO

MACERATA Il centro storico, la Ztl che fa discutere, il commercio che vede aggravata la crisi dall'emergenza Covid 19. Con 150 esercenti che si sono riuniti pochi giorni fa chiedendo all'amministrazione interventi concreti per far ripartire la città. Sulla Ztl il Comune è intervenuto lasciando aperte due finestre di accesso alle auto nei giorni feriali (10-14 e 18-22). A cui si aggiunge l'accesso anche il sabato e i giorni festivi nella fascia oraria 10-14.

La mozione

Sul tema interviene ora una mozione, firmataria Anna Menghi, che raggruppa molte forze di minoranza, in discussione la prossima settimana in consiglio comunale nella quale si chiede che l'amministrazione riveda la Ztl, preveda nuove aree di parcheggio e forme di incentivo nei parcheggi gestiti dall'Apm ed infine la costituzione di un tavolo di confronto permanente con i commercianti volto al loro coinvolgimento in progetti di rilancio della città. «Alla luce del periodo di lockdown per il Covid 19 spiega Anna Menghi- la fase della ripartenza ha bisogno di essere incentivata e considerato che in questo senso i commercianti hanno insistentemente fatto sentire la loro voce chiedendo interventi di sostegno ritengo sia doveroso ascoltare le loro legittime richieste, per cui presenteremo questa mozione la prossima settimana. Questi temi, a mio avviso, devono star fuori dalla campagna elettorale ma essere un momento di condivisione per affrontare l'emergenza economica che ci sta davanti. Siamo in un momento straordinario, in una situazione drammatica, per cui vista l'eccezionalità del periodo crediamo che debbano essere assunte decisioni altrettanto straordinarie». Mentre qualche esponente della maggioranza preferisce rimandare al dibattito consiliare il suo pensiero, Carla Messi, consigliere del M5S, plaude all'iniziativa e la sottoscrive.

I cambiamenti

«Noi sono 5 anni che diciamo le stesse cose sul centro storico afferma - che tutti vorremmo pulito, libero da auto, ma per fare questo prima bisogna fare cambiamenti strategici, logistici, sociali, crederci veramente. Qui si è chiuso ma i parcheggi sono a pagamento, non ci sono le navette per il centro, non ci sono eventi attrattivi, lirica a parte. Bisogna prima rilanciare il discorso dei residenti e del commercio in centro, poi si può pensare di chiudere il centro. Questa mozione deve essere fatta propria dall'intero consiglio comunale unito nella necessità di dare risposte immediate e concrete ai commercianti. La categoria è in grande difficoltà non la si può ignorare». Ivano Tacconi è in maggioranza con il suo nuovo gruppo Macerata Rinnova, ma su questo tema preferisce che ad occuparsene sia l'amministrazione che sarà eletta a settembre. «Manca poco alle elezioni e il tema della Ztl e del commercio dice - non può essere affrontato da chi è in scadenza di mandato. Io credo che la riapertura alle auto del centro, in giorni e orari particolari come la domenica mattina ad esempio, si possa fare certamente. Così come il rilancio del centro attraverso la riconversione e riapertura di contenitori come l'ex cinema Corso o l'ex Upim debba essere una delle priorità per rivitalizzare il cuore del nostro capoluogo. Sulla minoranza dico che spesso hanno votato contro anche ad iniziative proposte per il bene della città, come l'ospedale provinciale, e mi pare che ora, con la campagna elettorale alle porte, non sia il momento giusto per affrontare queste tematiche».

La sottoscrizione

Chi invece sottoscrive appieno l'iniziativa proposta dalla Menghi è Ulderico Orazi di Italia Viva. «Non posso che essere d'accordo e la voterò conclude Orazi - perché mi sembrano tutte proposte di buon senso in un momento così difficile per il commercio che è davvero in ginocchio. Dargli un sostegno con proposte che sono quasi a costo zero sarebbe un segnale importante di vicinanza che l'amministrazione fa sentire verso una categoria così colpita dall'emergenza economica legata al coronavirus».

Mauro Giustozzi

