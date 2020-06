IL DIBATTITO

MACERATA Cresce l'attesa per la discussione in Consiglio comunale della mozione dedicata ai commercianti presentata dall'opposizione. E aumenta il pressing dei negozianti sui consiglieri di ogni schieramento politico per arrivare ad un voto all'unanimità che dia un segnale di vicinanza alla categoria in questo momento di difficoltà. Ztl e sosta in centro ma non solo. I problemi e le questioni aperte riguardano anche corso Cairoli e corso Cavour. Una strada, quest'ultima, che era stata al centro anche del progetto dell'amministrazione comunale presentato a maggio per la ripartenza post lockdown. Progetto che prevedeva di rivedere l'intera viabilità del corso, riducendo le corsie da tre a due, per consentire la realizzazione di parcheggi a spina di pesce ed eventuali piazzole per chi metterà fuori tavoli e via dicendo.

La proposta era stata resa nota con la conferenza del Comune dedicata al progetto Macerata torna fuori dopo il lockdown, per ora nulla si è mosso. E se in un primo momento in molti l'avevano accolta positivamente, riflettendoci, ora in tanti ritengono che questa scelta possa danneggiare ancora di più la via. «All'inizio sono rimasto piacevolmente sorpreso da questa idea, - ha spiegato Roberto Antinori del negozio di abbigliamento e confezioni Antinori Fashion Boutique ma poi mi sono informato meglio, scoprendo che qualora il progetto fosse attuato il numero dei parcheggi rimarrebbe invariato, dunque ridurremmo solo la viabilità, quindi non credo che in un momento come questo sia il caso». Roberto, come molti dei suoi colleghi, si sta riprendendo dopo la chiusura, sollevato dalla notizia che a settembre potrebbero ricominciare le cerimonie, inoltre anche lui fa parte dei 157 commercianti che si sono mobilitati nelle scorse settimane per far sentire la voce della categoria. Nella stessa posizione Fabiola Kotori, titolare del negozio di frutta e verdura La Primizia, attività che non si è mai fermata durante il lockdown. «Se riducono ulteriormente le corsie, - ha detto, soffermandosi sul progetto comunale per noi sarà anche un problema scaricare la merce la mattina, che già non è facile data l'affluenza delle auto specialmente quando c'è scuola. Togliere una corsia non è la soluzione di cui abbiamo bisogno, anche per questo faccio parte del gruppo dei commercianti, così da manifestare le nostre necessità». Proprio accanto a Le Primizie, anche Anna Contigiani del Crisglo Bar non crede che la soluzione presentata dall'amministrazione possa aiutare. Anna, come altri gestori di bar e locali analoghi ha approfittato dello spazio esterno per mettere un paio di tavoli. «La situazione è delicata e la ripresa è lenta, - ha affermato però facciamo il possibile. Per quanto riguarda i piani del Comune come l'occupazione del suolo pubblico, ne abbiamo approfittato nei limiti del possibile, dato che comunque non possiamo occupare tutto il marciapiede; mentre in merito alla viabilità, se siamo stati contenti appena accolta la notizia, poi confrontandoci con altri commercianti del corso, abbiamo capito che non è la soluzione giusta. Piuttosto saremmo più propensi verso la rotatoria per direzionare le auto ed evitare imbottigliamenti del traffico». Più propositivo Alessandro Moretti della macelleria I Piaceri della carne, che invece non disdegna il progetto ideato dall'amministrazione. «Per come mi è stato presentato il progetto, non lo vedo una cosa così malvagia però è chiaro che dovrebbe essere abbinato anche alla rotatoria per direzionare il traffico, altrimenti solamente togliere una corsia non ci aiuta».

Giulia Baldini

