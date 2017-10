CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL DEGRADO MACERATA Continuano le segnalazioni di bivacchi e di allestimento di giacigli notturni in alcuni dei sottopassi pedonali della città. Anche ieri, infatti, sul gruppo Facebook Sei di Macerata se qualcuno ha postato una fotografia del sottopasso nei pressi del parco urbano di Fontescodella, già noto da tempo per episodi del genere, dove è allestita una piccola tenda da campeggio, rifugio notturno di qualche senzatetto che lì ha deciso di sistemarsi. Scene di degrado urbano, che denotano, da una parte, il dramma di chi non ha una...