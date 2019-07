CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DEBUTTOMACERATA Era esaurita da giorni la prima di Carmen e ieri la serata che ha inaugurato l'edizione 2019 del Festival è stata di grande impatto anche visivo ad iniziare dagli spettatori, protagonisti anche loro dello spettacolo e molti in tema quanto ai colori dei vestiti con il tema del festival rossodesiderio. Un fiume di persone e qualche problema per chi è arrivato in leggero ritardo: due o tre minuti dopo l'orario prefissato (alle 21) la musica è entrata in scena. Fuori dall'Arena c'è stato chi non ha gradito lo stop e l'invito...