«Il cuore cittadino ora è diventato un memoriale»

LA PROTESTA MACERATA «Il centro storico è diventato una sorta di memoriale e ogni vetrina chiusa ci ricorda il fallimento continuo di questa amministrazione, che mette in campo le solite politiche inadeguate che aggravano il problema». Non è per nulla tenero con l'amministrazione il capogruppo di Forza Italia, Riccardo Sacchi, nel commentare le ultime chiusure di negozi in centro storico. «La giunta spiega Sacchi - non ha compreso la malattia, ma neanche che il malato è grave e sta peggiorando. Tanto che, l'emissione del concorso di...