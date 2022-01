Il Covid-19 e la neve svuotano le scuole Assenze fino al 50%

IL REPORTAGE

MACERATA Effetto neve sull'avvio del Super Green pass nei trasporti pubblici per gli studenti: il crollo dell'affluenza negli istituti superiori del capoluogo, in alcuni casi anche del 50% di presenze in meno in classe, ha avuto ripercussioni sulla scarsa presenza a bordo dei bus e tutto è filato via senza particolari intoppi.

L'attività

«Ci siamo concentrati in particolare sulla viabilità per assicurare la transitabilità di tutte le strade di Macerata con una presenza aumentata di agenti ha dichiarato il comandante della polizia locale, Danilo Doria -. Il nostro obiettivo era rendere possibile l'arrivo dei pullman in città e degli studenti a scuola. Se poi in molti hanno preferito restare a casa questa è stata una scelta personale certamente non dovuta a problemi legati a strade chiuse e parcheggi ostruiti dalla neve. Contemporaneamente abbiamo proseguito l'attività di controllo del Super Green pass per coloro che hanno usato i mezzi pubblici non registrando alcuna criticità».

La situazione

Anche da parte dell'azienda di trasporti Contram non si segnalano disguidi con la nuova norma. «Il traffico viaggiatori è stato molto ridotto per via delle neve che ha lasciato a casa tanti studenti spiega il presidente Stefano Belardinelli - quindi anche l'esordio del Super Green pass ne ha risentito. Le corse bis sono state annullate e anche quelle ordinarie hanno viaggiato con pochi passeggeri. Nessun problema pure sugli scuolabus con l'obbligo della mascherina Ffp2 rispettato dagli studenti». Difficoltà invece nelle scuole superiori dove gran parte degli studenti arrivano da fuori città e le assenze sono state davvero numerose. «Causa neve sono mancati circa il 50% degli studenti - afferma Antonella Angerilli, dirigente scolastico dell'Iis Garbaldi di Macerata-. Considerate che la maggior parte dei nostri alunni, il 90%, viene da fuori comune e talvolta da fuori provincia (problemi soprattutto per chi risiede nell'area montana). Venerdì e sabato, invece, non si sono registrate defezioni nelle presenze in classe. Solo qualche ragazzo che ci aveva chiesto già la Dad per casi di positività o quarantena, ma numeri assolutamente esigui. Così come per il personale docente e Ata dove non ci sono state criticità di sorta». Situazione simile sulle assenze causa neve al liceo artistico Cantalamessa che ha registrato molti banchi vuoti questo lunedì. «È stata notevole la diminuzione degli studenti presenti causa neve - sottolinea il dirigente scolastico Claudio Mengoni - anche più del 50% essendo la maggioranza coloro che arrivano da fuori Macerata. Per quanto riguarda invece la situazione Covid, nei due giorni precedenti di riapertura abbiamo registrato, tra contatti con positivi, quarantene e autotutela, ben 250 assenze, circa il 30% degli studenti iscritti al nostro istituto. Tra questi 10 i ragazzi riscontrati positivi. Sul personale, invece, siamo abbastanza coperti con solo 4 docenti positivi che equivale al 4% del corpo insegnante. Sembrano pochi ma sono tanti quando poi cerchiamo le sostituzioni». Diversa la situazione legata all'Ite Gentili e al liceo scientifico Galilei del capoluogo dove il numero di assenti è stato più contenuto.

L'organizzazione

«Non abbiamo registrato dice la dirigente scolastica Roberta Ciampechini - tante assenze causa neve; il problema semmai sono i casi positivi che stanno crescendo: una sessantina sono i ragazzi allo Scientifico ed una ventina a ragioneria in quarantena e quindi in Dad. Abbiamo fronteggiato la nuova normativa sulla gestione delle quarantene: per 3 classi allo Scientifico dove c'era un solo positivo i ragazzi sono tornati in classe con la mascherina Ffp2. Non abbiamo classi con due positivi mentre c'è un caso di tre positivi in una classe. per la quale abbiamo istituto la didattica a distanza. Al Gentili abbiamo solo tre classi con un solo positivo quindi studenti in classe con le Ffp2. A livello di personale al Galilei abbiamo 3 docenti in malattia, c'è poi l'influenza ed oggi (ieri, ndr) anche la neve, quindi abbiamo dovuto fare diverse sostituzioni. Invece nessun docente sospeso causa protocollo Covid nei due istituti».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA