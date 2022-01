«Il contagio galoppa Il sindaco è assente»

CIVITANOVA «Domenica 2 gennaio: il contagio Covid galoppa. A Civitanova cinque farmacie comunali su sei sono chiuse: fa eccezione quella della zona commerciale che però non effettua servizio tamponi. Ancora una volta sono i privati che garantiscono il servizio e sopperiscono all'assenza del pubblico, all'assenza delle farmacie comunali». A parlare è l'ex assessore Giulio Silenzi, consigliere comunale del Partito democratico, che critica la giunta guidata dal sindaco Fabrizio Ciarapica.

La situazione

«Angelini e Foresi in centro lavorano, tanto - prosegue l'esponente dei democrat -. Con l'emergenza Covid hanno rimodulato tempi e turni di lavoro. In piazza, davanti alla postazione tamponi della farmacia Angelini, decine di persone già in coda alle 10.45. Farmacie comunali assenti, Belvederesi (presidente dell'Atac) assente, Ciarapica assente. Sono incapaci di fare scelte necessarie per venire incontro a chi ha bisogno in un tempo di pandemia. Vergogna grande, incapacità assoluta». Secondo Silenzi non adeguare orari e servizi alla situazione di emergenza priva «la città di un servizio pubblico fondamentale». La questione nei giorni scorsi ha anche animato il dibattito sul fronte politico.

r. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA