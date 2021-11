Il Comune accelera sulle nuove scuole Fondi per 27 milioni

IL PIANO

MACERATA Uffici tecnici del Comune al lavoro per la progettazione del piano di edilizia scolastica 2021-2026 mentre dal commissario alla ricostruzione Legnini arrivano nuovi fondi per le scuole del cratere sismico, stanziati 86,7 milioni aggiuntivi nelle Marche, per gli istituti che avevano già ottenuto il contributo. Su Macerata questo non andrà ad incidere particolarmente perché i finanziamenti erano già quelli ricompresi nei 27 milioni di euro che l'amministrazione comunale annunciò lo scorso ottobre. Gli obiettivi del piano per gli edifici scolastici comunali sono quelli del miglioramento e adeguamento sismico e dell'incremento delle prestazioni energetiche e tecnologiche.

I dettagli

Sono nove gli interventi previsti nell'arco dei prossimi cinque anni, tra cui quello molto atteso che riguarda il Convitto nazionale Leopardi. «All'indomani della presentazione del piano di edilizia scolastica ci siamo messi subito al lavoro con gli uffici tecnici del Comune afferma l'assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori - per studiare quelle che saranno le soluzioni più idonee per i progetti dei nuovi poli scolastici. Dopo questa fase si passerà alla progettazione esecutiva che verrà presumibilmente fatta con un apposito bando. In questa fase l'Usr ci ha autorizzato il numero delle opere da realizzare e gli importi che sono disponibili: lo stesso commissario Legnini ha ribadito nei giorni scorsi la necessità di accelerare sui piani di edilizia scolastica nei comuni colpiti dal sisma». A fine ottobre si era registrata una protesta dei cittadini del rione Marche per l'ipotesi di trasferimento della materna e primaria Mameli nei giardini di via Ancona, con tanto di nascita di un comitato e di una raccolta di firme contrarie al progetto della sede della nuova scuola che beneficerà di un finanziamento per un importo complessivo di 2.300.000 euro. «Su questo devo dire che ci sono diverse ipotesi che come amministrazione stiamo valutando prosegue Marchiori -, ovviamente la scelta non è ancora quella definitiva per la scuola, stiamo parlando di un'ipotesi di collocazione in quell'area in quanto è necessario dare indicazioni per valutare la progettualità e fattibilità della costruzione di una nuova scuola. Oltre che la finanziabilità della stessa, altrimenti non ci sarebbe stato destinato il contributo necessario per la costruzione dell'istituto scolastico».

I criteri

«Bisogna considerare poi che i criteri per l'edilizia scolastica attuale - prosegue Marchiori - devono rispondere a dei requisiti oggettivi di spazi, di verde, di illuminazioni dei locali, di dimensione delle aule ed altri criteri di cui bisogna tenere conto. Intanto abbiamo portato a casa questo finanziamento che è la base su cui poter ragionare e intervenire poi su dove o come costruire la nuova Mameli». Gli altri progetti previsti riguardano la scuola elementare Ercole Rosa nel quartiere Pace (1.425.000 euro), l'intervento di demolizione e ricostruzione della scuola elementare IV Novembre in via Spalato (3.600.000 euro), la nuova scuola materna Lino Liviabella a Sforzacosta (un milione di euro). Adeguamento sismico, per un totale di 1.535.000 euro, per la scuola materna ed elementare Fratelli Cervi nel quartiere Colleverde, miglioramento sismico previsto anche per il Convitto nazionale Leopardi (8.340.000 euro) e per la scuola primaria De Amicis (2.230.000,00 euro). A tali interventi si aggiungono quelli di nuova costruzione di due poli di infanzia rispettivamente nei quartieri di Corneto e Le Vergini per un importo complessivo di sei milioni.

Mauro Giustozzi

