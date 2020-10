IL COMMERCIO

MACERATA Un giovedì universitario diverso dal solito quello andato in scena nel centro storico di Macerata. Chiusure anticipare a mezzanotte e ristoratori costretti a mandare via i clienti nel rispetto delle disposizioni ministeriali; a preoccupare però è soprattutto l'ipotesi, ventilata già ieri, del coprifuoco alle 22 che metterebbe in ginocchio il settore della ristorazione. «Ieri (giovedì, ndr.) abbiamo fatto un lavoro macchinoso che non è nella nostra natura perché dover dire alle persone di non poter prendere da bere e portarlo in giro fa perdere il senso del giovedì universitario racconta Aldo Zepilli, titolare del Centrale -. Gente c'è stata e tutti hanno recepito le nuove restrizioni anche se per noi non è concepibile lavorare così perché si allungano i tempi e si dimezzano i guadagni. Ma quello che mi fa arrabbiare è che il Governo prende determinate decisioni ma poi non pensa a un sostegno perché io oggi sono comunque andato a pagare ottomila euro di tasse e nessuno le ha bloccate. Se dovessimo mai arrivare a un coprifuoco alle 22 credo che potrebbe finire tutto per noi dato che il maggiore incasso avviene in quella fascia oraria».

L'organizzazione

«Ieri sera (giovedì, ndr.) purtroppo abbiamo dovuto mandare via delle persone che erano sedute; è brutto dirlo ma è così dice Fabio Prosperi uno dei due titolari del pub Fabric -. Ovviamente rispetto ai normali giovedì è stato completamente diverso e rispetto al normale non siamo arrivati nemmeno lontanamente alla metà dell'incasso. Purtroppo sì sta tornando al timore anche se non capisco questa situazione dato che il virus c'era anche prima e non comprendo perché la paura dovrebbe arrivare ora. Un eventuale coprifuoco alle 22? Ci taglierebbe le gambe e ci converrebbe tenere chiuso direttamente dato che andare al locale, accendere tutto per rimanere aperti appena tre ore non ha senso. Va bene la chiusura a mezzanotte di un mese alla quale ci possiamo anche adattare ma accettare una chiusura alle 22 non sarebbe possibile». «Ieri sera (giovedì, ndr.) abbiamo avuto il locale al completo e alle 23:30, in stile supermercato abbiamo mandato i nostri ragazzi ai tavoli a informare che a mezzanotte tutti avrebbero dovuto abbandonare il locale ha spiegato Marco Guzzini, titolare del Di Gusto -. Tutti sapevano della chiusura anticipata e non abbiamo registrato problemi fortunatamente anche grazie al dispiegamento di forze dell'ordine che ha permesso lo svolgimento della serata in sicurezza (una sola persona è stata multata dai carabinieri perché non indossava la mascherina, ndr.). Certo l'ipotesi di un coprifuoco alle 22 sarebbe tutta un'altra storia dovremmo comportarci in modo completamente diverso magari riprendendo a lavorare maggiormente con la consegna a domicilio; staremo a vedere».

Le presenze

«A noi non preoccupa molto il coprifuoco ma siamo più spaventati dal fatto che ormai la gente decide di non uscire più per andare a cena proprio perché hanno paura dell'eventuale contagio spiega Iginia Carducci, titolare dell'Osteria dei Fiori -. Chi fa gli aperitivi e lavora con i giovani potrebbe essere penalizzato ma il ristorante alla fine lavorerebbe comunque; purtroppo però abbiamo registrato un calo, nell'ultima settimana, pari al 50-60 per cento. Lo stesso avviene per altri locali: una mia amica che fa la parrucchiera mi ha raccontato che mentre prima faceva dieci pieghe oggi, nello stesso orario, ne fa una. L'altra sera avevamo un compleanno con quattro persone che hanno deciso di mangiare la torta a casa per il timore del luogo pubblico; questo ci spaventa molto più delle restrizioni».

Alessandra Bastarè

