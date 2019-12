IL COMMERCIO

MACERATA Sushi, vegano, vegetariano, biologico, pinseria, street food, menù fai da te, pesce e tradizionale. E presto anche il kebab. Gustare cibi diversi è sempre più di moda nel centro storico di Macerata che offre un panorama unico di scelta a livello regionale nello spazio di pochi chilometri. Quelli racchiusi dentro le mura urbane. E' una tendenza non di oggi ma che ha avuto un'esplosione negli ultimi anni: con la chiusura di molte attività commerciali tradizionali che hanno lasciato il passo ad attività di ristorazione, bar, pub che hanno il pregio di diversificare l'offerta. In questo modo si accontenta una platea ampia di clientela che può avere maggiore scelta e ciò contribuisce a rendere attrattivo il centro storico non solo ai maceratesi ma anche a chi cerca qualcosa di sfizioso per trascorrere una serata in compagnia. La fioritura di locali è costante e, pare, inarrestabile.

La presenza

Si va da quelli che sono presenti sul territorio da più anni come Quanto Basta in via Gramsci a Lord Bio in piazza della Libertà, un luogo dove gusto e benessere, tradizione ed innovazione si incontrano nello stesso piatto totalmente biologico, vegano e vegetariano. In vicolo Ferrari si affaccia Tonno & Salmone per chi ama piatti di pesce di alta qualità, mentre in corso Matteotti Il Ghiottone effettua un servizio più tradizionale dedicato a lavoratori e studenti. Per chi cerca eleganza e classe in un palazzo d'epoca ecco Vere Italie in via Crescimbeni, la creazione della famiglia Parcaroli mentre tornando in piazza della Libertà un'istituzione è oramai il Centrale Eat raddoppiato col Centrale Plus che ha lanciato anche un nuovo modo di offrire il menù ai propri clienti con l'offerta Do You Plus.

In pratica, soprattutto nella pausa pranzo, quando si va di fretta, il titolare Aldo Zeppilli propone la composizione del menù: con un piatto base di partenza cui il cliente aggiunge altre pietanze decidendo anche quanto vuol spendere. Velocità, economicità dell'offerta con prodotti esclusivamente stagionali che sta trovando successo soprattutto tra i giovani e gli universitari.

L'offerta

Sulla stessa piazza si affaccia anche la Porchetteria Centrale che ha una clientela fidelizzata. Come non ricordare l'offerta sempre interessante e variegata, anche a base di sushi, del RistobarDiGusto di Marco Guzzini in piazza Battisti: uno dei primi locali ad investire nel food in centro ed il cui titolare si appresta a riaprire anche lo storico Giardinetto di vicolo Monachesi. Mentre Stuzzicheria d'Autore a piazza Mazzini, Pinseria in viale Leopardi e Towanda Street Food in via Garibaldi si rivolgono in prevalenza ad una clientela giovane, per chi cerca invece specialità esotiche ecco che l'Hanami Japanese Restaurant è da visitare: sushi di ogni tipo, zenzero e wasabi ma anche ravioli di gambero al vapore. In corso della Repubblica, oltre a Il Quartino, c'è Verde Caffè food & drink un altro dei locali di punta del centro che offre cibo e materie prime di ottima qualità, con sempre un'ampia scelta di prodotti.

L'opportunità

Ad aumentare l'offerta in arrivo in Piaggia della Torre un locale in cui si potrà mangiare il kebab ed altre specialità orientali. «E' un settore che sicuramente attira la clientela quello del food ammette Ulderico Orazi, componente del direttivo di Confesercenti Macerata- le persone magari fanno a meno di acquistare vestiti o scarpe ma non rinunciano ad andare magari una volta a settimana al ristorante.

