IL COMMERCIO

MACERATA «Si dice sposa bagnata sposa fortunata ma non è così per noi ambulanti nel primo giorno di mercato dopo tre mesi di lockdown». La prende con ironia Giulia Moretti che ieri, nel primo giorno di ripartenza, ha dovuto fare i conti, come tanti suoi colleghi, con una Macerata sotto la pioggia che non ha di certo aiutato il commercio ambulante. Da piazza della Libertà a piazza Mazzini fino a piazza Cesare Battisti poche bancarelle, anzi pochissime, per una ripartenza che aveva aspettative completamente diverse. «Ieri abbiamo fatto il primo mercato a Tolentino e oggi il secondo qui a Macerata racconta -. Nel primo caso diciamo che è andata abbastanza bene anche se oggi il maltempo non ci ha di certo aiutato e non è quello che speravamo dopo tre mesi di stop. Noi vendiamo abbigliamento quindi per far provare i capi chiediamo ai clienti di togliere la mascherina e disinfettare le mani prima e dopo la prova. Problemi di spazio tra i vari ambulanti oggi non ci sono stati quindi ci siamo subito posizionati distanziati ma la speranza è che in futuro anche i cittadini siano altrettanto responsabili durante le operazioni di vendita e di acquisto». Vietata la prova invece per l'abbigliamento per bambini. «Nel caso di un eventuale cambio il capo inoltre deve rimanere in quarantena almeno per tre giorni consecutivi - sottolinea un altro ambulante -. Questa prima giornata non è stata di certo fortunata ma siamo fiduciosi per i prossimi appuntamenti». C'è anche chi, già alle 10.30, decide di andarsene perché il gioco non vale la candela. «Purtroppo siamo stati penalizzati anche dal maltempo quindi ce ne torniamo a casa dice Antonio Di Paolo -. Io vendo accessori quindi non abbiamo il problema della prova ma ovviamente tutti, sia noi ambulanti sia i clienti, siamo soggetti al rispetto delle regole e a una massima collaborazione».

Il debutto

«Per noi è il primo mercato in assoluto racconta Francesca Clementi, che vende abbigliamento -. Abbiamo messo a disposizione gel e guanti per quanti volessero provare i vari capi. Dopo tre mesi di stop questa pioggia non ci ha di certo incoraggiato ma non perdiamo la speranza per una buona ripartenza già dalla prossima settimana. Non dimentichiamo che siamo stati anche soggetti a una perdita dei capi invernali dovendo reinvestire in quelli primaverili ed estivi e questo sicuramente pesa molto sulle spalle di tutti noi ambulanti». Massime precauzioni anche per la prova delle calzature. «Per metterci ancora di più alla prova oggi anche il maltempo ha fatto il suo commenta Luca Rita -. Abbiamo deciso comunque di esserci perché è importante reagire e continuare. Oggi (ieri, ndr.) non c'è stato il problema del distanziamento perché siamo veramente pochi ma stiamo adottando tutte le misure necessarie come stabilito dai protocolli regionali. Non ci abbattiamo però e vogliamo tornare presto a fare ciò che facciamo bene: cioè lavorare». «È necessaria la responsabilità da parte di tutti, sia ambulanti sia cittadini ha sottolineato Giorgio Giuliani -. Per la prova delle calzature mettiamo a disposizione delle calze monouso - che vengono utilizzate insieme a guanti e mascherine che forniamo noi stessi - e vengono poi subito buttate. Lo stop dei mesi di aprile e maggio, che per noi erano i più importanti dato che di mezzo ci sono anche le varie cerimonie, è stato senza dubbio un duro colpo».

Alessandra Bastarè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA