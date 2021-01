IL COMMERCIO

MACERATA Semaforo arancione ieri per le vie del commercio maceratese. L'apertura dei negozi è durata però lo spazio una giornata e c'è scetticismo se non preoccupazione sia per queste aperture altalenanti, oggi si è di nuovo in zona rossa, quanto per il prossimo avvio dei saldi il 16 gennaio. «Siamo usciti ieri al volo come lumache dopo la pioggia per poi tornare sotto terra. Il 7 saremo di nuovo fuori? E L'8, il 9? - si chiede Alessandro Cesaretti che gestisce l'Emporio Ultrafragola insieme alla moglie Noemi Tiburzi, con la supervisione della piccola Neve -, siamo in balia dei forse, forse si apre, forse no».

La scelta

In controtendenza la coppia a novembre ha aperto Il Clone, affittando un secondo locale non senza poche spese: «Doveva essere una soluzione temporanea per il periodo natalizio, ma è stata soprattutto una spacconata contro il non sentirsi tutelati. Volevamo riprendere in mano la nostra vita e il Clone rappresenta uno spazio di resistenza per tornare al rapporto coi clienti». Difficile anche fare valutazioni dopo questa breve sosta in zona arancione: «È stato un giorno abbastanza deserto ma era immaginabile - spiega Milena Ibro dell'omonimo negozio di abbigliamento -, se non c'è continuità nelle aperture non si lavora perché si crea disorientamento e timore nella clientela. Intanto la piazza è aperta e ci sono i parcheggi, adesso tocca a noi».

La proroga

Bene per Ibro la proroga sulle vendite promozionali: «Avremo un po' più di margine per recuperare e poi partire con i saldi - dice -, quest'anno sono ancora di più un modo per ripartire verso le nuova stagione». Aperto ieri anche il negozio di accessori e abbigliamento Meletani: «Non è facile venirne fuori - ammette la titolare Stefania Camilli Meletani -, confidiamo nelle aperture dopo il 7 gennaio e ci prepariamo ai saldi del 16, ma si tratta di un campo minato. Per le festività abbiamo venduto molti regali e penso che i prossimi giorni saranno destinati a eventuali cambi. Devo ammettere che, visto il momento, poteva andare peggio».

I saldi

Perplessità invece sulla data di inizio dei saldi: «Farli prima come nel resto d'Italia avrebbe aiutato la categoria». Ha approfittato del giorno arancione anche Michela Cipriani della Bottega di Milù: «Ne abbiamo approfittato per restare aperti mattina e pomeriggio - afferma -, è stato un Natale sottotono, la maggior parte delle persone ha fatto regali più che acquisti personali. Abbiamo bisogno di maggior chiarezza: sui saldi stiamo studiando la situazione per capire quale sarà la maniera migliore per affrontare i prossimi giorni».

La proroga

È arrabbiata Cinzia Tomassoni della boutique Celeste Fashion sui tempi delle scelte fatte su vendite promozionali e saldi: «La mail della proroga è arrivata il 30 dicembre, in serata, quando molti di noi avevano già tolto i cartelli delle varie scontistiche - dichiara -, ci hanno preso per giocolieri, c'è bisogno di rispetto per il lavoro degli altri perché si perde poi credibilità di fronte ai clienti». Non basta una notte per organizzare le promozioni: «Bisogna ricordare che lo stop a cerimonie e cene fuori ha fermato anche il nostro settore - continua -, ci chiediamo perché anche noi come altri settori non abbiamo potuto servire un cliente alla volta in sicurezza. L'abbigliamento non sarà un bene primario, ma anche qui ci sono famiglie che lavorano».

I cambi

All'attacco anche Noemi Aquilani, titolare del negozio di abbigliamento Seta Cruda insieme alla zia Martina, che mette l'accento sull'insicurezza causata dai continui cambi di zone e disposizioni: «È il Governo dell'improvvisazione - ribadisce -, e l'incertezza non favorisce l'esigenza di fare acquisti. Inoltre, peggio sarà se i prossimi fine settimana saranno rossi». Buono invece il giudizio sul Natale: «Non possiamo fare confronti col passato ma pensavamo andasse molto peggio - conclude -, il budget si è comunque ridimensionato e si è puntato più a un outfit giornaliero». Sui prossimi saldi: « Cerchiamo sempre di andare incontro alle esigenze del cliente».

Andrea Mozzoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

