IL COMMERCIO

MACERATA Nuove restrizioni in arrivo per contrastare la diffusione del Covid-19, ora rischia pure l'asporto. Un'altra brutta notizia per i bar, già alle prese con le chiusure anticipate, se non addirittura con le saracinesche abbassate. Una delle categorie maggiormente colpite dalla crisi legata alla pandemia potrebbe trovarsi nel fine settimana a fare i conti con un altro Dpcm che, a detta loro, li penalizza ancora più di quanto già lo siano stati fino ad ora. I colori che cambiano all'improvviso e le chiusure forzate stanno mettendo a dura prova i baristi e i gestori dei locali.

La spesa

Come per i loro colleghi ristoratori, anche nei bar l'incertezza la fa da padrona. E i bicchierini e le palette per servire caffè d'asporto, per loro una spesa non indifferente, rischiano di ritrovarsi chiusi nei cartoni. «Mai pensavo potessi trovarmi a vivere una situazione del genere ha detto Luca Leonardi del Caffè Maretto, in piazza XX settembre, a Civitanova Quello che incasso, anche con l'asporto o restando aperto fino alle 18, quando si può, non basta per mandare avanti una struttura grande come la mia. Andare avanti così è impossibile. A livello economico è zero. Io capisco anche la situazione, che è difficile da gestire da un punto di vista sanitario. Capisco anche che la gente ha paura ad uscire. Ma sono in difficoltà sia economica che psicologica - ha continuato ha detto Luca Leonardi -. Qui ci lavorano dodici persone, che devono andare avanti con la cassa integrazione, che a volte nemmeno arriva».

Lo sconcerto

«La situazione è sconcertante ha detto Matteo Massi del Caffè La Galleria, sempre in piazza XX settembre, a Civitanova Ogni settimana si cambia, ci stanno facendo impazzire. In questo modo non sappiamo più come lavorare. Se un imprenditore, un gestore di un bar si organizza in un modo, poi non possono cambiare le carte in tavola da oggi a domani. Ci sono i frigoriferi da riempire, le cose da ordinare. Stiamo anche sprecando i soldi per i bicchierini e le palette d'asporto, stiamo lavorando senza praticamente incassare niente. Sono solo spese. La mia è una attività che sta in piedi da quasi venti anni, cercheremo di inventarci qualcosa, ma lo Stato non ci aiuta ed appare ormai chiaro, dati alla mano, che il problema non sono i ristoranti e i bar. Lo Stato deve farci lavorare, noi siamo in grado di far mantenere le distanze di sicurezza e di controllare che nei bar non entrino più di un certo numero di persone». «Oramai è palese che di giorno in giorno cambiano le carte in tavola ha detto Aldo Zeppilli, titolare del Bar Centrale a Macerata I contagi aumentano e non riescono a capire che stanno sbagliando strategia, la colpa non è dei bar e dei ristoranti ma continuano comunque a colpire la nostra categoria. Ora che il centro storico è aperto si lavorava con l'asporto, magari qualcuno passava a comprare la colazione da portare a casa. Centro storico aperto e asporto era un binomio che funzionava. Oramai ha continuato Aldo Zeppilli - è da un anno che cerchiamo soluzioni ma non è materialmente facile cambiare di settimana in settimana. Chi gestisce un locale non si organizza settimana per settimana, ma almeno mese per mese. Serve tempo per organizzare, anche per i turni dei dipendenti siamo in funzione di queste scelte. Ed in questo modo non si lavora bene». «La situazione è un disastro ha concluso Mauro Profili, che gestisce il bar La Ternana, in via Duca degli Abruzzi a Civitanova, ma anche altre attività commerciali Non sappiamo come fare per organizzarci, ma sopratutto non sappiamo come fare per andare avanti. C'è pure la roba da buttare via».

Chiara Marinelli

