IL COMMERCIO

MACERATA Buone notizie, anzi ottime notizie. Se tutto continuerà a procedere secondo i piani, le porte dell'Università di Macerata torneranno ad aprirsi a settembre. Quindi migliaia di studenti riprenderanno il loro percorso universitario da dove lo avevano interrotto, mentre altri partiranno da zero. E da che mondo è mondo, si sa che gli studenti sono la colonna portante di qualsiasi città universitaria, e Macerata non fa eccezione.

I giovani

A tal proposito sorridono i commercianti, in particolar modo quelli del centro, che vedono nei giovani universitari un carburante fondamentale per le loro attività. C'è Alessandro Cesaretti di Ultrafragola, l'emporio colorato in corso della Repubblica, che oltre a considerarli dei clienti, ormai vede in loro degli amici. «Parlo anche a nome di Noemi e ribadisco per entrambi, - ha sottolineato Alessandro che non solo si tratta di un ritorno graduale alla normalità, ma soprattutto noi siamo sempre strati pro-università. Ci piace il clima che si respira grazie all'Ateneo e inoltre arricchisce il tessuto sociale, lo rende più vivo e più interessante, dà sostanza allo stato culturale. Ben venga e ben tornata l'università non solo per la nostra attività commerciale ma anche per la città in sé».

La soddisfazione

Propositiva e contenta anche Giulia Marcotulli del negozio di abbigliamento femminile Giulia Emme Closet in via Don Minzoni, proprio accanto ad uno dei dipartimenti dell'Ateneo. «Premettendo che sono soddisfatta e contenta di come stanno andando le cose in negozio dalla riapertura, - ha raccontato Giulia date le clienti affezionate e quelle nuove grazie al passaparola, sono altrettanto felice per il ritorno degli universitari. Infatti, credo che l'Università di nuovo aperta sia positiva per la città e per noi commercianti, quindi ben venga la riapertura dell'Ateneo, esattamente come credo nell'organizzazione di tante altre iniziative». Chiara Tomassetti della Bottega del Libro in corso della Repubblica è dello stesso parere, e parla di vivacità culturale e di quell'aria fresca che si respira insieme ai giovani. «Per noi commercianti riaprire l'Università in presenza è fondamentale, - ha proseguito Chiara come anche per la città. E non stiamo parlando solamente dal punto di vista economico, ovvero di introiti perché gli studenti comprano il libro, il capo di abbigliamento, vanno al bar, comprano la pizza piuttosto che il panino. No, non c'è solo questo. Insieme agli universitari c'è la vivacità culturale, uno scambio continuo, basti pensare a quei gruppi di studenti di filosofia oppure di lettere che si ritrovano qui da noi in libreria per discutere, per confrontarsi e per conoscersi. Si creano delle relazioni e dei rapporti che senza università non ci sarebbero».

La speranza

A pochi passi dalla libreria, Stefania Camilli Meletani del negozio di accessori Meletani e Meletani Loft di abbigliamento in largo Amendola ha evidenziato l'attesa per la riapertura dell'università. «Tutti speravamo nella riapertura a settembre, - ha concluso non solo per il commercio, anche perché la mia clientela non è composta solo da universitari, bensì per la città in quanto città universitaria. Gli studenti sono essenziali per città come Macerata e quindi il fatto che tornino non può che essere di buon auspicio. Per il resto comunque stiamo procedendo abbastanza bene dopo la riapertura e la notizia che la vendita promozionale potrà partire da luglio anche nelle Marche ci ha rincuorato».

Giulia Baldini

