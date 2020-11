Il commercio fa squadra e scommette sul digitale

MACERATA I commercianti ed esercenti maceratesi potranno inviare online le loro adesione al progetto del Comune Il commercio incontra il digitale per creare un mercato virtuale di cui possono beneficiare tutti gli esercizi commerciali di Macerata e le attività di ristorazione. Il progetto è voluto dall'Amministrazione comunale, curato e coordinato dall'assessore alle attività produttive Laura Laviano, e vuol venire incontro alle difficoltà che i commercianti ed esercenti si trovano ad affrontare in questo periodo di emergenza epidemiologica. La volontà è anche quella di guardare al futuro consci del fatto che tali innovazioni saranno in grado di portare sviluppo. Compilando un form, si potrà entrare in una rete che coniuga il mondo digitale con la tradizione e il rapporto concreto e reale della vendita diretta al pubblico.

Le attività

Le attività commerciali potranno inserire la loro ragione sociale e descrivere il servizio che offrono. Sarà una vera e propria vetrina interattiva, facilmente accessibile e di rapida consultazione, che riporta i dati delle ditte con recapiti telefonici, rimandi ai social e ai siti web, oltre a eventuali altre note che i gestori vorranno mettere in evidenza. La seconda azione di progetto riguarda la collaborazione con Cyrco, la start-up vincitrice del bando Start del Comune di Macerata, che proporrà ai commercianti l'utilizzo gratuito per tre mesi della Cyrco app dedicata al mondo produttivo. Uno strumento innovativo e che fa leva sul digitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA