IL COMMERCIO

7Parcheggio semideserto, alcune delle poche persone che entrano nella galleria indossano mascherine per coprirsi la bocca e guanti in lattice alle mani. Poche le casse in funzione al supermercato dove a fare la spesa sono, udite udite, in maggioranza cittadini over 65 anni. Ma il numero delle presenze, considerando anche che nella giornata di martedì il centro commerciale Val di Chienti offre lo sconto del 10% sulla spesa agli over 65, è di gran lunga diminuito rispetto a sette giorni fa. «Quella che abbiamo fatto è la solita spesa, niente di più dice Fausto Alessandrini che assieme alla moglie sta uscendo dal Val di Chienti - non abbiamo fatto scorte o rifornimenti. Il problema del Coronavirus esiste, ma non bisogna farsi prendere dal panico. Io e mia moglie ci siamo adeguati, seguiamo e rispettiamo le regole: piuttosto vorrei porre l'accento sulla necessità della disinfezione di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico». Pochi i giovani e anche le persone di mezza età sono in minoranza tra i frequentatori della galleria. «Non so che dire, forse stanno esagerando con queste restrizioni afferma Filippo Renna -. Per carità, rispetto le regole che ci sono state date dal governo: qui oggi c'è pochissima gente rispetto agli altri martedì e sono soprattutto anziani». Giulia Pizzuti è una giovane che sta facendo spesa per tutta la famiglia. «Abbiamo persone anziane a casa ed allora eccomi qui a fare acquisti afferma - . Credo siano giuste queste restrizioni per bloccare il virus, anche se bisognerebbe facilitare l'acquisto delle mascherine protettive che invece sono introvabili». Clienti con il carrello in attesa di entrare al supermercato, dove la gente è stata fatta entrare un po' alla volta per evitare affollamenti e consentire le distanze anche a Civitanova. Una scena ormai consueta davanti alla maggior parte dei supermercati della città: nella tarda mattinata di ieri clienti in fila davanti all'Eurospin di via Colombo, a Fontespina. Stessa situazione, qualche ora più tardi, nel punto vendita di via Fontanelle della stessa catena.

Mauro Giustozzi

