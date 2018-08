CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL COLPO DI SCENA MACERATA Bloccati, almeno fino al 2020, i fondi governativi, oltre 12milioni di euro, per la riqualificazione del Centro Fiere di Villa Potenza. Il Senato ha deciso che l'articolo 13 del Ddl 717 milleproroghe dovesse essere modificato, con l'emendamento 13.2 proposto dalla commissione Affari costituzionali, ovvero dal Governo giallo-verde, votato all'unanimità dall'aula di palazzo Madama, che prevede il differimento dal 2018 al 2020 delle risorse per il «programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana...