IL COLLOQUIO

MACERATA Lotta alla droga da condurre sempre senza se e senza ma, come «atto di civiltà, legalità e umanità» in favore di chi non è consapevole dei danni causati alla propria persona. Nessuno sconto da parte del questore di Macerata Antonio Pignataro nella battaglia che «coinvolge tutti», dalle forze dell'ordine, in prima linea, le famiglie, i mezzi di comunicazione e, non ultimi, i gestori di locali e discoteche. Proprio a loro si è rivolto a margine della conferenza di ieri: «Abbiamo trovato collaborazione, ma vogliamo ancora maggiore vigilanza verso chi spaccia e fa uso di sostanze stupefacenti - ha ribadito con forza il Questore -, va garantito il massimo della sicurezza possibile: qualsiasi violazione riscontrata porterà alla chiusura dei locali».

La critica

La critica maggiore è per chi punta a legalizzare droghe che leggere per Pignataro non esistono nella forma e non solo negli effetti: «Da una sostanza si passa a un'altra più dirompente, con danni che si trascineranno per tutta la vita. Tutto ciò non lo afferma il Questore - ha spiegato -, ma i numeri e il lavoro di quanti sono a contatto con questi giovani. Chi dice il contrario non ha mai fatto il nostro lavoro, quello dei medici o degli operatori delle comunità terapeutiche. Se non bastasse, basti ricordare l'impegno in tal senso di giudici come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino o Nicola Gratteri; oppure vicende tragiche come quella dei due adolescenti di Terni».

L'attacco

Da qui l'attacco ai negozi di cannabis light, altro paradosso nocivo per il Questore rispetto alla salute dei giovani: «Legalizzare questo tipo di droga ha fatto passare un messaggio di normalità rispetto al suo consumo. Dobbiamo tutti insieme combattere questo sistema e difendere i nostri ragazzi: si è data loro una visione falsata sostenendo che la Marijuana è legale o che non produce alcun effetto. Questa è invece una porta d'ingresso dalla quale si passa per il consumo di droghe sintetiche che producono effetti irreparabili sul cervello. Ripeto: solo unendoci potremo salvare qualche famiglia da questo dramma». Rispetto all'indagine conclusa, il sequestro di 2,5 chili di Mdma a Civitanova Marche, per Pignataro si tratta di una tappa di una lotta «senza tregua» verso chi «avvelena» le nuove generazioni: «Il costante monitoraggio della costa per un'estate sicura sta offrendo risultati tangibili - ha concluso -, ma non possiamo fermarci neanche un'ora. Il guadagno in ballo per questi gruppi criminali è talmente alto che ogni volta che ne disgreghiamo uno se ne forma subito un altro. Le nostre indagini non si fermano».

a. moz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA