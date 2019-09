Il centro storico si rifarà il look nuovi cartelli per i monumenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA PROMOZIONEMACERATA Cartelli uniformi in tutti i monumenti e luoghi storici della città, che non diano solo fredde indicazioni scritte del luogo che si ha davanti ma che entrino in contatto anche via web con gli smartphone di cittadini e turisti, convogliando un gran numero di informazioni che possono essere aggiunte o eliminate a seconda delle esigenze. E' il progetto di nuova segnaletica turistico-pedonale che andrà a sostituire i vecchi cartelli presenti da anni, ormai obsoleti e anche neppure simili tra loro, offrendo una visione molto...