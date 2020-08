IL CENTRO

MACERATA Weekend di Ferragosto con tante presenze nel centro città anche se alcuni turisti lamentano la chiusura di negozi e ristoranti «soprattutto dopo un periodo come quello del lockdown che ha lasciato fermi, a casa, tutti per alcuni mesi». Rimane un must lo spettacolo di mezzogiorno dei pupi dell'orologio planetario in piazza della Libertà che attrae i visitatori e in molti hanno optato per una visita guidata grazie alle «guide molto preparate che ci hanno illustrato nel dettaglio le bellezze di Macerata».

Il tour

«Veniamo da Monza e siamo in un hotel a Morrovalle spiegano Martina Bassani e Agnese Longhi -. Abbiamo deciso di fare un giro di alcuni giorni per le Marche perché è bello vedere luoghi di storia e di cultura dei quali, a livello nazionale, si conosce un po' poco. Oggi (ieri, ndr.) abbiamo deciso di passare una giornata a Macerata e nonostante alcuni locali e negozi siano chiusi pensiamo sia comunque comprensibile il fatto che qualcuno abbia deciso di andare in ferie nei giorni di Ferragosto - il centro è molto bello e ci sembra anche molto giovanile. Qui abbiamo anche ritrovato anche un po' di tranquillità rispetto alla nostra città e alla nostra Regione dove il Covid è stato vissuto in maniera maggiore». Molto soddisfatta anche Nunzia Casamassima che arriva da Matera. «Eravamo ad Assisi e siamo di rientro nella nostra città; abbiamo deciso di passare questo ultimo giorno a Macerata racconta -. Abbiamo una guida molto brava, una persona davvero preparata che ci sta illustrando tutte le bellezze di Macerata. Una città che, devo ammettere, non conoscevo ma che mi è piaciuta moltissimo; il Duomo purtroppo è chiuso e non siamo potuti entrare ma abbiamo visitato la Basilica di Santa Maria della Misericordia che mi ha stupito molto in fatto di bellezza. Quel che ho notato è che non ci sono bagni e forse questa è un po' una pecca perché ogni città dovrebbe pensarci dato che non è giusto riversarsi in massa nei bar o nei locali pubblici. Abbiamo deciso quest'anno, anche a causa del Covid, di visitare l'Italia; nel dramma, penso che questa sia stata un'opportunità per tutti di riscoprire il nostro Paese». «Siamo stati una settimana a Numana e ora abbiamo deciso di girare l'entroterra spiega Marta Tomasicchio in vacanza con la sua famiglia da Bari -. Le Marche sono una regione che ci incuriosiva molto soprattutto perché l'abbiamo sempre vista come un luogo tranquillo; per quel che abbiamo potuto visitare fino a ora Macerata ci ha stupito in positivo». Affluenza anche al Tipico.tips, il punto informazioni del Comune.

L'afflusso

«Queste vacanze stanno andando molto bene e per tutto il fine settimana di Ferragosto abbiamo registrato buonissimi numeri spiega l'operatrice -. Principalmente parliamo di turisti italiani; quest'anno gli stranieri sono davvero pochi e prevalentemente arrivano del nord Europa». Deluso invece Andrea Corti di Prato. «Abbiamo notato la differenza tra qui e la zona costiera perché molti negozi e anche ristoranti a Macerata sono chiusi non solo in questa domenica ma proprio perché sono in ferie osserva -. Abbiamo passato dieci giorni nelle zone del Monte Conero e ieri siamo stati anche a Civitanova; parliamo di un'affluenza completamente diversa e anche l'offerta lo è. Credo che in questo periodo di vacanze non sia proprio il massimo per una città tenere chiusi i negozi anche perché, al contrario, ieri (sabato, ndr,) sulla costa non riuscivamo a trovare posto per pranzo ma perché erano tutti pieni con le prenotazioni».

Alessandra Bastarè

