«Il centro è ripartito ma serve un'offerta per attrarre giovani»

IL RILANCIO

MACERATA Si entra nel cuore dell'autunno anche a Macerata. In attesa di conoscere nel dettaglio il programma degli eventi e le iniziative natalizie che terranno banco dai primi di dicembre in poi, l'atmosfera commerciale che si registra in città è decisamente diversa rispetto allo scorso anno quando chiusure e limitazioni si affacciarono tra le serrande dei negozi e il colore rosso (inteso come zone) non preannunciava nulla di buono.

Le cerimonie

«Il 2021 può dirsi caratterizzato dalla ripresa delle cerimonie, tra battesimi, comunioni e cresime - spiega Stefano Di Pietro, titolare del negozio di abbigliamento Di Pietro Uomo nel centro storico del capoluogo -, il settore ha avuto una boccata di ossigeno dalla possibilità ritrovata di celebrare questi eventi e c'è molto ottimismo da parte nostra in questo senso». A incidere anche la prossima calendarizzazione delle varie fiere in Italia: «Il sentimento comune è quello di una ripresa - aggiunge -, anche i commenti del settore calzaturiero sono stati soddisfacenti e non possiamo far altro che aspettarci un Natale che possa portarci la conferma della ripresa in questa stagione». Preoccupa Di Pietro, così come molti maceratesi, il rincaro già toccato con mano (basti pensare al costo del metano auto salito di oltre il 50%) sul prezzo delle materie prime: «Spero che questi aumenti non vadano a toccare la ripresa e a bruciare questa possibilità data dall'avvicinarsi al Natale intaccando lo stato d'animo delle persone - sottolinea -, il mercato ha bisogno di recuperare il tempo perduto in questi due anni». Infine, una considerazione sul centro storico: «Mi aspettavo qualche attività in più e nuovo arrivo al di là degli spostamenti ma è ancora presto per esprimere un giudizio - continua -, nel nostro settore manca un'offerta che attragga il pubblico più giovane che viene piuttosto richiamato dalle grandi catene nei centri commerciali».

La ripresa

Concorda sul tema della ripresa delle cerimonie come traino anche Noemi Aquilanti del negozio Seta Cruda in Corso Cavour, ma non solo: «La notizia della riapertura seppur condizionata dalle capienze della discoteca potrà unirsi a quanto già incentivato dalla possibilità di riprendere a celebrare i matrimoni e gli altri eventi - conferma -, la stagione può quindi dirsi partita anche se un po' a rilento, vedremo nei prossimi giorni con l'abbassamento delle temperature come andrà la richiesta dei capi stagionali». Le buone sensazioni dovranno poi tradursi anche nel Natale: «Con la ripartenza del mondo della notte e l'alta percentuale di persone vaccinate stiamo ritornando a una quasi normalità - dichiara -, i commercianti si sono riuniti e si stanno confrontando per la realizzazione di diverse iniziative che si svolgeranno molto probabilmente nelle domeniche precedenti al Natale, penso ad esempio alla vendita di prodotto tipici marchigiani qui in Corso Cavour. Punteremo anche quest'anno su un allestimento comune come già fatto lo scorso Natale con gli abeti».

La ripartenza

Ritornando in centro, Stefania Camilli Meletani è in attesa di inaugurare il suo nuovo locale e per il momento ha scelto di trasferire tutta la merce disponibile nel Meletani loft in Largo Amendola: «Durante il trasloco abbiamo deciso di anticipare i saldi - spiega -, ora invece per ringraziare i clienti dell'attesa stiamo effettuando il 20% di sconto su tutta la gente. Il riscontro è buono e siamo davvero felici che la situazione pandemica stia migliorando». Sul Natale: «Non so davvero cosa aspettarmi - ammette -, lo scorso anno è stata davvero una situazione strana, confido nella ripartenza dell'affluenza nel centro storico e che la gente, vista la diminuzione dell'impatto del Covid, possa stare più serena e venire a Macerata con tranquillità».

Andrea Mozzoni

