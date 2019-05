Il centro è in cerca di un rilancio troppi locali sfitti e negozi chiusi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIBATTITOMACERATA Centro storico in cerca di un rilancio. E' corsa contro il tempo per farsi trovare pronti in occasione della bella stagione che porterà (si spera) molti turisti. Intanto per i visitatori ci sarà la novità del punto di accoglienza turistica in piazza. Ma il centro di Macerata ha bisogno di nuovi importanti stimoli per tornare ad essere protagonista. La chiusura alle auto, la scarsità dei parcheggi e la poca attenzione alla residenzialità sono i principali problemi che, ad oggi, vengono costantemente sottolineati...