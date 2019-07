CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOMACERATA Coniugare l'esigenza di fare lavori con il ridurre al minimo i disagi di residenti e cittadini. Probabilmente è un'impresa impossibile, come testimoniano le rimostranze che a più riprese si sollevano in una Macerata città-cantiere da qualche mese a questa parte e che lo sarà anche nei prossimi tempi. Tra asfalti e marciapiedi da rifare, operai al lavoro per la fibra ottica, altri interventi più o meno piccoli di manutenzione ordinaria un po' tutte le zone del capoluogo vedono la presenza di cantieri. I parcheggiChe tolgono...