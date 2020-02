IL CASO

MACERATA «Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e sospensione delle manifestazioni di pubblico spettacolo». Il sindaco di Macerata, Romano Carancini, esegue il diktat della Regione, si adegua, anche se non comprende del tutto e mostra una certa distanza. «C'è una situazione particolare - commenta appena appresa la decisione -, in questo percorso siamo semplici soggetti che subiscono le direttive. Se la Regione ha ritenuto di sospendere, credo che avrà avuto le buone ragioni, ma certo restiamo confusi, perché tre ore prima della decisione abbiamo sentito il presidente del Consiglio Conte dire cose diverse. Ma in questo momento non va alimentata nessuna strumentalizzazione e altro. Naturalmente alle 7 di sera diventa abbastanza complicato avvisare tutti i ragazzi e le famiglie e organizzare una chiusura. Domani (oggi, ndr) non escludo possano esserci disagi, ubbidiamo da buoni soldati in questo momento. La cosa più sbagliata e farci trovare divisi. Non servono polemiche. Ci stiamo organizzando per avvisare tutte le scuole».

In provincia di Macerata i due principali centri fanno fronte comune. Non può esserci campanilismo o divisione politica che tenga: Civitanova e Macerata, i sindaci Fabrizio Ciarapica e Romano Carancini, lamentano quello che non ha funzionato. E sono tanti gli interrogativi rimasti sul campo dopo l'ordinanza di Ceriscioli. «Oggi (ieri per chi legge), finalmente abbiamo avuto un'indicazione certa dice il primo cittadino costiero c'è l'ordinanza del governatore e a quella ci atteniamo. Valuteremo l'impatto che avrà. Come sindaco non posso far altro che applicare quanto contenuto nel provvedimento. Come giudico la chiusura delle attività scolastiche e di ogni manifestazione? Per ora non voglio fare commenti. Ribadisco che ci siamo mossi subito per applicarla visti i tempi strettissimi. Rimando ogni giudizio a dopo l'applicazione». Ma le critiche rimangono principalmente sul metodo. «Quello che mi preme dire è che in questi giorni di emergenza è mancato un coordinamento da parte dell'autorità sanitaria. Ed ogni indirizzo è arrivato in ritardo. I sindaci sono stati lasciati soli in decisioni importanti, con il rischio, come avvenuto, di prendere provvedimenti discordanti e a macchia di leopardo. Ad Urbino sono state chiuse le scuole, in molte località annullate le manifestazioni di Carnevale. Noi l'abbiamo fatta ma con valutazioni locali, confrontandoci a livello comunale, con i nostri uffici e le nostre competenze. Ma serviva il coordinamento e l'aiuto di un ente ad un gradino più alto».

Il primo cittadino della più popolosa città della provincia vuole evitare di alzare i toni della polemica. Aveva inviato una lettera al governatore sollecitando «indicazioni a livello generale». «Sono mancati anche gli indirizzi generali da seguire, come agire e quali misure adottare in merito alla sospensione di eventi e manifestazioni. E poi sono mancate risposte anche per la tutela dei dipendenti comunali, del personale di polizia locale, di chi è a contatto con il pubblico. Faccio due esempi: gli agenti chiedono mascherine per poter operare in determinati contesti. Poi ci sono dipendenti che invece chiedono l'istallazione di un vetro davanti allo sportello con il pubblico. Per poter mettere in pratica tali richieste, serve il giudizio dell'autorità sanitaria. Non può certo essere un sindaco a dire se il vetro sia necessario o invece sia solo una misura inutile che comporta una spesa ingiustificata. Ripeto, siamo stati lasciati soli».

