Il capoluogo è sempre più green già attive 12 colonnine elettriche

MACERATA Colonnine elettriche di ricarica auto come opportunità per il turismo. In attesa che anche il parco veicoli maceratese si adegui all'uso di mezzi elettrici o ibridi. Giusto un anno dopo la partenza del progetto di installazione delle colonnine di ricarica sul territorio comunale è l'assessore all'Ambiente, Politiche energetiche e Mobilità, Mario Iesari, a riaccendere i fari su quello che certamente rappresenta il futuro della mobilità sostenibile nel capoluogo. Il presente, però, è legato soprattutto ai turisti, in particolare stranieri, che visitano la città ed utilizzano questo servizio.

Un'auto elettrica con targa straniera che fa il rifornimento alla colonnina di viale Trieste ha ispirato un post su Facebook all'assessore Iesari. «La targa è del Belgio ha scritto Iesari- Un turista che ha visitato la nostra città contando sulla possibilità di ricaricare la sua vettura. Stefania Monteverde mi devi un caffè» ha concluso rivolgendosi alla collega, assessora a Turismo e Cultura. «Questa foto ci ha detto poi nel commentare il suo intervento sui social- è un segnale a favore della reperibilità delle colonnine di ricarica elettrica anche come opportunità di turismo aggiuntivo. In Italia purtroppo il parco veicoli elettrici è molto ridotto. E' possibile che i turisti stranieri invece aumentino l'utilizzo e gradiscano questa opportunità. Posso dire con certezza che molti di questi visitatori che arrivano in Italia con veicoli elettrici, nel momento di decidere che itinerario e quali luoghi visitare si informino sulla rete di ricarica elettrica che c'è in quel comune o nel territorio dove intendono soggiornare. Sotto questo aspetto direi che l'operazione che l'amministrazione comunale ha lanciato un anno fa va proprio in questa direzione: attirare con questo servizio anche un turismo che utilizza mezzi ecologici ad impatto zero inquinamento. In attesa che questa mentalità prenda sempre più piede anche in Italia con l'utilizzo di veicoli a motore elettrico o comunque auto ibride che rappresentano il futuro». Il 25 luglio 2019 ci fu il taglio del nastro in viale Trieste per la colonnina di ricarica per veicoli elettrici. L'infrastruttura si aggiungeva ad altre cinque dislocate in via Dante, in piazza XXV Aprile, in via Natali, in via Velluti a Piediripa e in via Ciccolini.

Ad oggi il numero è cresciuto di altre unità, toccando quota 12 colonnine di ricarica per auto elettriche attive nel comune: gli altri siti si trovano in via Borghi, via Leopardi, via Cadorna, via Lorenzoni, via Panfilo, via Montale. Entro il 2022 saranno complessivamente 20 le infrastrutture di ricarica presenti sul territorio, per 40 punti di ricarica, grazie al Protocollo sulla mobilità elettrica firmato dall'amministrazione comunale e da Enel X. A queste se ne aggiungeranno altre due di colonnine finanziate dalla Regione Marche che verranno installate invece in prossimità dei parcheggi in struttura della città. I costi e la gestione dei punti di rifornimento sono a carico di Enel X per i prossimi 7 anni, come previsto dall'accordo. Ai servizi di ricarica presso le infrastrutture già operative potranno accedere tutti i clienti di Enel X mediante l'App JuicePass disponibile per smartphone oppure mediante l'utilizzo di apposita tessera che sarà spedita a casa dell'utente registrato.

«La rete che comprende 12 punti di ricarica elettrica è già sufficiente per le dimensioni della città e del parco auto di questo genere che circolano, anche se si potrà ampliare fino a 20 colonnine sottolinea Mario Iesari-. E' una delle iniziative che la nostra amministrazione ha programmato per favorire la transizione verso una mobilità cittadina più sostenibile. La diffusione delle auto elettriche e l'implementazione delle necessarie infrastrutture determinano infatti da subito benefici ambientali per la riduzione delle polveri sottili e dei gas serra. La presenza della rete di colonnine istallate da Enel X, e anche di quelle che andremo a collocare con il contributo della Regione, potrà inoltre favorire sempre di più l'inclusione di Macerata e del suo territorio nei programmi turistici di coloro che, italiani o soprattutto stranieri, hanno già fatto o stanno facendo la scelta di una mobilità sostenibile ed elettrica».

Mauro Giustozzi

