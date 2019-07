Il capoluogo attacca la spina 22 colonnine per auto green

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AMBIENTE MACERATA Salto nel futuro: Macerata diventa il Comune capofila della provincia per la ricarica dei veicoli elettrici. Con il simbolico taglio del nastro della stazione di viale Trieste avvenuto ieri alla presenza dell'assessore comunale alla Mobilità e all'Ambiente, Mario Iesari, e dei responsabili di Enel X, Maurizio Di Giammaria e Pasquale Angelini, grazie all'accordo tra Comune ed Enel X, il capoluogo potrà contare su 13 colonnine di ricarica per veicoli elettrici in luoghi strategici del territorio per una mobilità a zero...