Il cane Kira ferito dai botti Èpolemica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOCAMERINO «Lei è Kira, prima vittima dei botti a Camerino. Ho messo le virgolette perché a Kira è andata bene: zoppica un pò, forse un colpo di striscio, comunque il microchip ci ha permesso di riconsegnarla al proprietario. A quanti altri animali, in tutto il Paese, sarà andata così bene? E allora, non aspettiamo dicembre prossimo, cominciamo da domani a continuare questa lotta di civiltà». Èquanto scrive sulla sua pagina Facebook Roberto Cola, presidente della sezione di Camerino della Lega nazionale per la difesa del cane....