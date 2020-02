Il campo di Collevario intitolato a Tonino Seri

MACERATA Il campo sportivo di Collevario resterà in gestione al Comune di Macerata per il periodo in cui si effettueranno i lavori di ristrutturazione dello stadio della Vittoria. Ma soprattutto nei prossimi mesi sarà intitolato a Tonino Seri, indimenticato maestro del calcio biancorosso, scopritore di tanti giovani che poi hanno avuto successo nel mondo del calcio come i fratelli Dino e Giovanni Pagliari, Moreno Morbiducci, Paolo Siroti e Roberto Lattanzi tra quelli più noti. Un personaggio che ha legato indissolubilmente la sua carriera calcistica alla Maceratese, club dove a più riprese ha ricoperto il ruolo di allenatore, direttore tecnico, responsabile del settore giovanile. «Ci stiamo lavorando ribadisce l'assessore Alferio Canesin- per l'intitolazione del campo di Colleverde alla memoria di Tonino Seri. Crediamo che sia la scelta più giusta per un impianto che in particolare è dedicato al calcio giovanile ed ai giovani cui Seri ha dedicato gran parte della sua carriera come istruttore e maestro autentico di calcio. Ma non vogliamo fare una semplice intitolazione con una targa da apporre al campo. Stiamo cercando di organizzare un evento, che sia un convegno o un incontro, in città per ricordare il valore di questo personaggio, richiamando suoi ex giocatori, dirigenti, giornalisti che possano raccontare chi è stato Seri per il calcio di Macerata». L'evento dovrebbe concretizzarsi entro il prossimo aprile, mentre l'iter per l'intitolazione del campo di Collevario a Tonino Seri è già stato avviato.

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA