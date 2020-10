Il bollettino

MACERATA Accertamenti in due classi della scuola elementare di Montelupone: il sindaco sospende le lezioni. Contagiato un dipendente del Beer Bang di Macerata. A comunicare quanto disposto a Montelupone è stato lo stesso primo cittadino Rolando Pecora che ha disposto «la sospensione delle lezioni scolastiche per le sole classi I B e IV B della nostra Scuola elementare (Scuola primaria Madre Teresa di Calcutta) nella giornata di domani (oggi, ndr.). Questo consentirà l'effettuazione degli accertamenti volti a garantire la sicurezza di tutti i nostri scolari e l'effettuazione di tutte le misure di prevenzione. Qualora gli accertamenti risultassero negativi, le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì prossimo per le due classi interessate. Diversamente, la Dirigente scolastica, con la quale abbiamo condiviso il percorso, valuterà le forme di didattica alternative possibili». Un caso di contagio al Liceo scientifico di Sarnano e uno all'Ipsia Renzo Frau con due studenti complessivamente positivi al Covid-19; a comunicarlo i dirigenti scolastici che hanno spiegato che i compagni di classe dei due ragazzi sono in isolamento. Nel comune montano chiusi anche un agriturismo e la filiale dell'Ubi. A Macerata contagiato un dipendente del Beer Bang: a comunicarlo lo staff del locale di via Crispi. «Una persona del nostro staff è risultata positiva al tampone per il Covid-19, sta bene e stiamo tutti bene ma, per salvaguardare la salute del nostro staff e dei nostri clienti abbiamo scelto di chiudere il locale per effettuare tutti gli accertamenti».

