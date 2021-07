Il baseball e la lirica rilanciano il turismo Hotel di nuovo pieni

IL REPORTAGE

MACERATA Sferisterio e Campionato europeo di Baseball under 18 trascinano il turismo maceratese nel caldo dell'estate 2021. Da un lato l'Arena un tempo scenario del gioco della palla al bracciale e ora tempio della lirica, dall'altro un altro diamante dove si stanno mettendo in mostra eccellenze giovanili dello sport. Elemento in comune, la voglia di vivere gli eventi in città, in questa seconda stagione caratterizzata dall'emergenza Coronavirus in cui iniziano di nuovo a fare capolino anche i turisti stranieri. A sottolineare l'incidenza del Campionato europeo di Baseball è Giorgio Pietrella, titolare dell'Albergo Arena, sotto l'ombra rassicurante dello Sferisterio.

La soddisfazione

«L'impatto è stato evidente anche se riguarderà magari solo questo inizio del mese - dice Pietrella -, ma tra atleti, familiari e accompagnatori penso che tutte le strutture di Macerata e anche dei paesi limitrofi abbiano tratto beneficio da questa manifestazione sportiva». Iniziato lunedì scorso, infatti, il torneo si concluderà domenica e vede sfidarsi giocatori provenienti da dieci nazioni: Germania, Repubblica Ceca, Olanda, Austria, Spagna, Lituania, Francia, Irlanda e Israele. «Credo che poi ci sarà una settimana di pausa che si interromperà con la prima dell'Opera festival dove ormai credo che, anche per quel che riguardi i biglietti, i giochi siano sostanzialmente fatti - continua Pietrella -. Vedremo i flussi turistici aumentare, come accaduto lo scorso anno, nonostante tutto, nel mese di agosto, periodo per il quale le sensazioni sono positive». In questo senso, per la provenienza dei turisti, l'albergatore conferma una tendenza consolidata: «Nord Italia soprattutto, Veneto e Lombardia su tutte le regioni». L'influenza del baseball si sente anche fuori dal capoluogo, come spiega Valentina Russo, receptionist dell'Hotel Grassetti, struttura strategica all'uscita della Superstrada 77, tra i Comuni di Corridonia e Macerata: «Stiamo lavorando certamente di più rispetto a un mese di giugno caratterizzato da una ripresa lenta - dice -. Dal punto di vista del turismo-business in questo periodo non c'è molta affluenza. La prospettiva per la prima metà di agosto è invece migliore». Il Coronavirus ha invece diminuito la presenza dei pullman che trovavano al Grassetti la comodità di un ampio parcheggio prima dell'appuntamento usuale in questo periodo con l'Opera: «Stiamo un po' arrancando, la pandemia ha modificato le modalità di spostamenti». Dal punto di vista dei servizi, l'hotel dispone anche di un ristorante interno: «D'estate il trattamento preferito è certamente il b&b». Se in media stat virtus, a Macerata i turisti del Nord trovano riparo da un viaggio decisamente più lungo effettuato verso il Meridione, facendone una tappa privilegiata per visitare l'entroterra.

Tra le strutture scelte c'è anche il resort Le Case: «La stagione per il momento sta andando bene - afferma la titolare Francesca Giosuè -, abbiamo soprattutto una clientela italiana e affezionata, mentre gli stranieri sono soliti arrivare più verso la fine di luglio e l'inizio di agosto. Le persone cercano il relax e approfittano della nostra piscina e del centro benessere - aggiunge -, si tratta di una permanenza che varia dal weekend alla settimana, il tempo necessario per visitare il centro e i musei, oppure i borghi limitrofi. Abbiamo una clientela affezionata ma capita spesso di ospitare clienti che tornando a casa dal Sud vogliono spezzare il viaggio con una sosta».

La situazione

Rispetto al 2020 per ora non si notano molte differenze: «Il numero delle prenotazioni è più o meno simile all'anno scorso - evidenzia Giosuè -, con il Covid molti decidono all'ultimo verificando l'andamento epidemiologico». Stranieri invece di casa negli appartamenti del Belohorizonte, nel quartiere Corneto di Macerata, con una vista privilegiata verso i Sibillini: «La nostra struttura garantisce una permanenza indipendente e nel rispetto della privacy - spiega Claudia Romagnoli, social media manager del residence -, registriamo la presenza di molti stranieri che scelgono di visitare la città e l'entroterra, tra i quali soprattutto olandesi. Questa è la sostanziale differenza rispetto al 2020 - conclude -, speriamo che almeno quest'anno i ristoranti maceratesi non scelgano di restare chiusi per ferie a Ferragosto».

Andrea Mozzoni

