Il 12 ottobre primo Consiglio Spunta Aquilanti per l'esecutivo

IL TOTOGIUNTA

MACERATA Convocata per il 12 e il 13 ottobre prossimi la prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni che hanno visto eleggere sindaco al primo turno Sandro Parcaroli. L'ordine del giorno vede al primo punto la convalida degli eletti, l'elezione del presidente del consiglio e del vicepresidente, il giuramento del primo cittadino e la presentazione della nuova giunta. La seduta si terrà nella sala appena restaurata del municipio. Il totogiunta ad oggi l'Udc Marco Caldarelli resta al Bilancio potendo contare sulla fiducia anche del nuovo sindaco (dopo averla avuta dall'ex primo cittadino). Civica Parcaroli con due assessori. Urbanisitica all'architetto Silvano Iommi e il settore delle attività culturali a Katiuscia Cassetta, referente della cooperativa che gestisce la scuola delle Giuseppine. Forza Italia: per Riccardo Sacchi c'è il Turismo. La Lega ha chiesto tre assessorati e la presidenza del Consiglio. Il più votato è stato Francesco Luciani e per lui ci dovrebbe essere la presidenza del Consiglio. Ai Lavori Pubblici dovrebbe andare l'ex candidato sindaco Andrea Marchiori. Tra le donne la più accreditata è la veterinaria Laura Laviano. Quanto al quarto nome sono in ballo l'avvocato Aldo Alessandrini (sicurezza e dintorni) e la commerciante Noemi Aquilanti (commercio). Gli assessori di Fratelli D'Italia saranno il coordinatore comunale Paolo Renna, che è stato anche il consigliere comunale più votato in assoluto, e l'ex civica Francesca D'Alessandro, insegnante. Renna dovrebbe avere il decentramento e l'arredo urbano, D'Alessandro servizi sociali e forse le scuole. Dopo l'elezione a sindaco del candidato del centrodestra, Sandro Parcaroli, la commissione elettorale centrale ha completato il lavoro di verifica dei voti attribuiti alle liste.

l. pat.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA