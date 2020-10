I vigili urbani puntano pure sull'attività di prevenzione

MACERATA Il coprifuoco non c'è a Macerata rispetto ad altre città che lo stanno applicando ma la serata della movida del giovedì, di solito molto animata e partecipata, stavolta non ha fatto registrare assembramenti o affollamenti nelle vie e piazze del centro e anche in prossimità dei locali come accadeva sino a qualche settimana fa. Dunque in tempi di Covid 19 e di risalita dei contagi particolarmente nella nostra provincia, giovani e meno giovani hanno preferito restarsene a casa: pochissima gente in giro e dunque una serata che non ha fatto registrare eccessi. Anche perché i controlli messi in campo dalle forze dell'ordine, nello specifico da polizia di Stato, carabinieri e polizia locale, coordinati dalla prefettura, sono aumentati rispetto al passato alla luce del nuovo Dpcm governativo e dell'intenzione del sindaco Parcaroli di evitare qualunque eccesso serale o notturno legato al divertimento fuori controllo.

L'obiettivo

I vigili urbani - in questa primissima fase - hanno effettuato un servizio speciale negli esercizi pubblici di Macerata finalizzato alla prevenzione e all'informazione. Non sono state riscontrate violazioni alle norme da parte delle persone presenti in centro e dei titolari delle attività di ristorazione e bar (in particolare relativamente alla possibilità di consumare, dopo le 18, solamente ai tavoli). La polizia locale ha controllato anche due esercizi in periferia dove di recente erano stati segnalati assembramenti. Ma anche in questo caso non sono state riscontrate violazioni.

