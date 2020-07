I trasporti

MACERATA Presentato a Bolognola il nuovo servizio estivo di trasporto in altura che è partito da sabato 4 scorso. Alla presenza dell'assessore ai trasporti della Regione Angelo Sciapichetti, del sindaco di Bolognola Cristina Gentili, del vicesindaco di Fiastra Claudio Castelletti, del Presidente Contram Spa Stefano Belardinelli e degli imprenditori Emanuela Leli e Francesco Cangiotti, si è parlato del nuovo servizio bus che collega le località costiere e collinari della provincia di Macerata (Civitanova Marche, Corridonia e Tolentino) con la località di Pintura, nel comune di Bolognola dove in inverno gli appassionati di sci si ritrovano per avventure sulla neve e in estate gli amanti del trekking e della montagna, più in generale, partono per escursioni e passeggiate immersi nella natura. Questo servizio rientra nell'iniziativa Sibillini bus&bike 2020, che vede fianco a fianco per lo sviluppo del territorio montano e del sistema turistico dell'alto maceratese Contram, Regione, Comune di Bolognola e altri dell'Unione Montana. Sibillini bus&bike è un sistema di trasporto pubblico anche servizio di collegamento e risalita in bus per bikers (le bici si possono caricare nel bus), hikers e amanti della montagna in genere. Nasce nel 2019 grazie ad una intuizione di Contram, dei Comuni e delle associazioni dell'entroterra, Il presidente Belardinelli ha ringraziato anche la Provincia nella persona del presidente Antonio Pettinari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA