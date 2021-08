«I sieri non sono controindicati in gravidanza e in allattamento»

MACERATA Vaccino anti-covid 19 e gravidanza: ancora tante troppe incertezze. A tal riguardo si esprime la ginecologa maceratese Elisabetta Garbati, nonché consigliera comunale del capoluogo di provincia. «C'è una situazione di grande confusione in cui ancora oggi versano le donne italiane per quel che riguarda il vaccino anticovid in gravidanza. Le società scientifiche italiane di ginecologia ed ostetricia unitamente a quelle di neonatologia si sono espresse da tempo su alcuni punti ed a gran voce hanno rivolto appelli al ministro della salute affermando con chiarezza che le donne in gravidanza devono essere considerate popolazioni fragili e come tali indirizzate verso la scelta di un percorso vaccinale. Vorrei rassicurare le nostre concittadine: non abbiate timore, la vaccinazione non è controindicata in gravidanza, non è controindicata in allattamento, non è controindicata nelle donne che assumono contraccettivi ormonali. Allo stato attuale non esistono neanche ipotesi scientifiche di ripercussioni della vaccinazione sulla fertilità maschile e femminile né sono consigliate terapie mediche o indagini preliminari alla vaccinazione per escludere o scongiurare eventi trombotici. Le società scientifiche hanno offerto da tempo la loro collaborazione anche per l'organizzazione di centri vaccinali dedicati alle donne in gravidanza in prossimità di punti nascita. Non si può più aspettare: mi auguro che il ministero della salute sul tema prenda una posizione chiara».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA