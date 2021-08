I sei giorni da incubo nelle zone di montagna

MACERATA In provincia si erano verificati dieci incendi in sei giorni. Nella notte di sabato 14 agosto il rogo al Cosmari, nel pomeriggio due focolai a Camerino. Uno lungo la strada da Sant'Erasmo a Gelagna aveva interessato circa 5mila metri quadrati di bosco, un altro tremila metri di bosco, vicino ad Arnano. Lunedì 16 sono andati a fuoco pochi metri di bosco in località Colle San Benedetto, nel territorio del Comune di Valfornace, con le fiamme rapidamente spente dai vigili del fuoco, che hanno evitato danni peggiori. Intorno alle 2 di notte di martedì 17, invece, sono divampate le fiamme, di chiara origine dolosa, lungo la provinciale 17 che da Morro di Camerino conduce a Serravalle di Chienti, distruggendo oltre 30 ettari di bosco, tra pineta e radure. Mercoledì 18 agosto in provincia si sono verificati altri due incendi. Il primo poco dopo le 12 non lontano dallo svincolo di Pollenza della superstrada Valdichienti in direzione mare, bruciati duemila metri quadrati di sterpaglie. Alle 14 dello stesso giorno ha ripreso fuoco il bosco a Valfornace, lungo la strada per Fiastra, poco prima di Roccamaia, incendio subito domato dai vigili. Giovedì 19 agosto ben tre incendi. Alle 9.50 allarme a Cingoli in località Colle San Valentino, alle 11 in fiamme le sterpaglie in via Aristide Merloni a Matelica, non lontano dalla ferrovia, stoppato in poco tempo. E infine l'incendio a Macerata, in via Cioci, con diverse case lambite dalle fiamme.

L'episodio

Dopo alcuni giorni di tranquillità, un altro rogo si è verificato lunedì scorso, verso le 9, nel bosco dell'Abbadia di Fiastra. Sono andati a fuoco 50 metri quadrati di terreno. Tra le ipotesi, oltre a quella accidentale, non si esclude quella del dolo. Il fuoco è stato subito spento grazie alla segnalazione immediata di chi stava in quel momento passeggiando all'Abbadia di Fiastra. Segnalazione fatta ai vigili del fuoco che poco dopo sono giunti sul posto. Anche il sindaco di Urbisaglia, Paolo Giubileo, è stato tra i primi a segnalare le fiamme.

r. m.

