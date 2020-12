I PREPARATIVI

MACERATA La parola d'ordine per i ristoratori maceratesi è resistere fino e oltre lo scoccare della mezzanotte, nel segno della tradizione locale e confidando negli affetti e nella professionalità del proprio lavoro anche nel 2021. A dare il senso della resilienza richiamata dai specialisti dell'enogastronomia nostrana sono le parole di Emanuele Properzi, titolare e chef insieme al socio Pasqualino Panariello del ristorante La Cipolla d'oro di Potenza Picena: «Oggi dobbiamo resistere - ribadisce -, lo facciamo con piatti semplici e grazie alla cucina maceratese e marchigiana, a un prezzo contenuto, quasi simbolico, visto il momento che stiamo vivendo tutti e per agevolare il cliente. Il messaggio è che nonostante tutto siamo qui». Nel menu, al costo di 30 euro a persona, spiccano la tavolozza di salumi e formaggi e i Vincisgrassi alla Maceratese, oltre al braciere di carni e all'immancabile zampone con le lenticchie. La Cipolla d'oro consegna a domicilio, senza sovrapprezzo, in un raggio di 30 km.

Le proposte

Prezzi contenuti e menu alla carta al Ponte dei Canti di San Severino Marche, dove lo chef Moreno Tartabini è ormai un abituè dell'asporto. Una strategia adottata fin dai primi momenti dell'emergenza Coronavirus. «Abbiamo un'offerta abbastanza ampia dove il cliente può scegliere in base al suo gradimento - afferma -, non volevamo vincolarlo come prezzo o come piatti, sapendo che ci sarà meno movimenti e i numeri di ogni prenotazione saranno più bassi in base alle disposizioni anti contagio». Anche in questo caso si rispetta la tradizione maceratese con una variazione: «Proponiamo il classico cannellone a cena anziché a pranzo, insieme ad altre preparazioni più particolari e alternative, ma non mancheranno zampone e lenticchie».

La ripartenza

L'auspicio per il 2021 è quello di ripartire più forti e in sicurezza: «I ristoratori maceratesi sono tutti molto attenti alle regole e i clienti sanno di poter stare tranquilli». Nel capoluogo, asporto e delivery sono ormai collaudati anche da Di Gusto, crocevia del sushi e non solo nel Centro storico di Macerata: «Per noi è il giorno più importante dell'anno e vogliamo che resti così nonostante tutto - racconta il titolare Marco Guzzini -, abbiamo raccolto nel menu di Capodanno tutte le nostre specialità, su tutte la nostra pinsa, oltre ai piatti della nostra tradizione e le bontà della carne marchigiana». Da Di Gusto è possibile ordinare anche soltanto un piatto tra quelli proposti: «Volevamo superare il cliché del menu fisso, soprattutto in questa fase dove a casa si resterà in un numero molto limitato - aggiunge -, chi invece ne approfitterà avrà uno sconto del 10%. Siamo soddisfatti di come stanno procedendo gli ordini». C'è anche chi ha scelto per il 31 dicembre il sushi: «Si conferma uno dei nostri punti di forza». Tornando tra le colline della provincia, l'agriturismo La valle del vento di Treia propone un menu a 25 euro, ma, anche in questo caso, si potrà scegliere in quello «alla carta», con consegna a domicilio per ordini sopra i 50 euro. «Per il menù di capodanno abbiamo puntato su piatti vivaci e ricchi che spaziano dal mare alla campagna senza tralasciare le tradizioni», spiega il titolare Fabio Farabollini. Una proposta dove spiccano le lasagne al Varnelli e il maiale al vino rosso e pere, ma anche piatti di pesce: «Per il 2021 ci aspettiamo di poter tornare a lavorare con continuità con quel contatto con i clienti che tanto ci manca», conclude.

Andrea Mozzoni

