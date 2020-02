I negozianti si mobilitano «Ora mettiamoci la faccia»

IL RILANCIO

MACERATA Ztl, eventi, parcheggi, arredo urbano: il commercio del centro storico vuol far sentire la sua voce forte anche in vista delle prossime elezioni amministrative. E verso coloro che si candidano a guidare la città dal 2020 al 2025. Mentre la politica sta scegliendo i candidati a primo cittadino, tra primarie nel centrosinistra e individuazione di un leader nel centrodestra capace di guidare quella coalizione, con il Movimento 5 Stelle che farà corsa solitaria, i negozianti del centro storico stanno muovendo i primi passi per formalizzare una posizione propria, condivisa, magari con delle idee e delle proposte da mettere in campo durante questa campagna elettorale.

Le istanze

Ma soprattutto per portare quelle che sono le loro istanze all'interno della prossima assise comunale che sarà eletta in primavera. E' per questo che da alcuni giorni è iniziata a circolare in città una lettera firmata da Gabriele Micarelli di Verde Caffè che invita tutta la categoria degli esercenti che operano dentro le mura ad un incontro previsto per lunedì prossimo proprio per dibattere e confrontarsi su come affrontare quella che, chiunque vinca le elezioni, sarà inevitabilmente una fase nuova dopo il decennio che ha visto Romano Carancini essere sindaco di Macerata e guidare l'amministrazione con scelte molto precise, forti, a volte divisive, sulla gestione del centro storico e, di conseguenza incidendo molto anche in chi in questo ambito lavora ogni giorno.

La missiva

La lettera indirizzata ai commercianti, inizia ricordando la motivazione di questo incontro che è stato fissato per lunedì 10 febbraio alle ore 19.30 da Verde Caffè. «Ricevete questa lettera perché voi come me svolgete, in qualità di titolari o gestori, un'attività commerciale all'interno delle mura di Macerata. è la premessa iniziale della missiva di Micarelli - Tenendomi a debita distanza dalle posizioni politiche ed ideologiche, ognuno dei quali di noi ha le sue, e va bene così, penso però che sia giunta l'ora di far pesare la nostra identità nella prossima gestione del centro storico, che invece fino ad oggi ci ha visto subire più o meno passivamente tutte le decisioni prese nel Palazzo. Dovremmo essere rappresentati in consiglio comunale: è fondamentale raggiungere l'obiettivo di esercitare un controllo diretto sulle scelte, al fine di salvaguardare la nostra sopravvivenza imprenditoriale, a prescindere da chi sarà il futuro sindaco della nostra città. Tuteliamo la nostra attività, i nostri investimenti ed i nostri dipendenti. Mettiamoci la faccia».

Il manifesto

Dunque una sorta di manifesto dei commercianti che, per il futuro, sembra non abbiano più intenzione di delegare a chicchessia scelte che li riguardano direttamente. Che poi questo passaggio si esplichi con una candidatura di un rappresentante che possa entrare nel futuro consiglio comunale oppure in un appoggio ad un già candidato che sposi la difesa degli interessi della categoria lo si vedrà dalle prossime mosse che saranno messe in campo dai promotori di questa iniziativa. Fatto sta che, evidentemente, le scelte fatte in questi anni, in gran parte subite e poche volte condivise con chi ha amministrato il capoluogo, portano a questa scesa in campo nell'agone delle elezioni amministrative dei commercianti del centro storico che vogliono essere soggetto attivo, propositivo e anche decisivo sulle future scelte che riguarderanno la loro attività dentro le mura cittadine. Certo è che in questi anni il volto del commercio maceratese in centro storico è molto mutato.

Il turn over

Se il turn-over dei negozi nei numeri non ha provocato un crollo delle attività, molto è invece cambiato a livello di tipologia dei negozi presenti, con quelli dediti alla ristorazione, i bar, i pub, le vinerie che sono di gran lunga gli esercizi commerciali più numerosi presenti in città. Questo a scapito del cosiddetto commercio tradizionale che ha visto per lo più le saracinesche abbassarsi e non alzarsi più. E questo è sicuramente un problema da affrontare per chi guiderà la città dalla prossima primavera. E' bene la presenza di esercizi dediti al food anche per venire incontro alla richiesta di turisti che visitano numerosi la città o per le migliaia di studenti universitari che vi studiano. Ma la carenza di altra merceologia che attragga in città le persone resta il problema da affrontare e risolvere.

Mauro Giustozzi

