I negozianti ora protestano ma non trovano il sindaco

LA PROTESTA MACERATA Una protesta civile per dire no al nuovo centro commerciale che dovrebbe sorgere a Piediripa nella lottizzazione Simonetti da parte di chi ha negozi in centro storico e crede che questa sia la mazzata definitiva ad un settore già in difficoltà. Una trentina i negozianti, scortati dall'occhio vigile ma discreto di carabinieri e polizia, che si sono radunati ieri, alla chiusura di metà giornata, in piazza della Libertà per esprimere la propria contrarietà a questa apertura e per chiedere anche che venga tutelato il...