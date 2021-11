I Morrovalle Boys primi nel concorso di homebrewer

LA KERMESSE

MACERATA I Morrovalle Boys, ovvero Diego Doria, Rossano Marucci, Leonardo Moroncini, Paolo Pirro e Sandro Re, con una birra stile belgian dark strong ale hanno vinto la prima edizione del concorso homebrewer (si chiama così chi produce birra in casa) organizzato dal locale Burning. Cinquanta le birre che, provenienti da tutta Italia, sono state assaggiate dalla giuria presieduta da Roberto Perticarini, referente Marche Ubt, responsabile organizzativo del concorso. La premiazione si è svolta in diretta Facebook nei giorni scorsi. «È stata una grande soddisfazione perché il concorso ha riscontrato un'ottima partecipazione che sarebbe addirittura andata al di là delle 50 birre pervenute, visto che abbiamo fermato le iscrizioni. E questo, sinceramente, non me l'aspettavo» afferma Perticarini che poi prosegue: «La qualità generale delle birre è stata medio alta. Ovviamente per le prime posizioni della classifica finale la qualità è stata ottima, degna di un buon birrificio». Alle spalle dei Morrovalle Boys si è piazzato Stefano Costanzi di Senigallia (birra in stile dark mild), poi terzo e quarto posto per Matteo Selvi di Meldola (con una wee heavy e una baltic porter). Al quinto Raffaele Silvano (helles bock), ancora i Morrovalle Boys con una tripel alla sesta posizione. Matteo Ricci (rye Ipa) e Lorenzo Carbone (american pale ale) hanno chiuso le prime otto posizioni. Le birre sono state valutate da una giuria di altissima qualità composta da Fabio Verrigni, Giampaolo Gentili, Francesco Mallucci, Nicola Mallucci (OL bottleshop), Christian Barchetta (birrificio Styles), Matteo Pomposini (birrificio MC 77), Luca Di Saverio (collaboratore birrificio Opperbacco) e Simone Pedicino (responsabile commerciale birrificio Babylon).

Massimiliano Viti

