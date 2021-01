I MEGASTORE

MACERATA Saldi, c'è tanta incertezza tra gli addetti ai lavori. I direttori dei centri e dei poli commerciali ci sperano, ma la confusione e le difficoltà incombono su quello che è, tradizionalmente, il periodo d'oro per gli affari, quello in cui scatta la caccia alle occasioni e la gente spende di più. Ma i tempi sono quelli che sono e i proprietari dei parchi commerciali, che da novembre hanno abbassato le saracinesche nei giorni festivi, si sentono ancora una volta tra le categorie più penalizzate.

«C'è tanta confusione su quello che si può fare e quello che non si può fare ha detto Gianluca Tittarelli, direttore del centro commerciale Valdichienti di Piediripa di Macerata Tutto è molto complicato da capire e la situazione genera incertezza e confusione. Noi ci siamo preparati ai saldi, le aspettative sono positive. Per noi rappresenta un momento importante dopo tanti periodi sottotono. Ci aspettiamo comunque un rimbalzo o, almeno, ce lo auguriamo. Tradizionalmente ad andare forte sono i settori del tessile e dell'abbigliamento, ma anche dell'elettronica che ogni volta si inventa qualcosa di nuovo. La nostra speranza è quella di poter tornare ad essere aperti in maniera organica, in modo da poter accogliere i clienti. Pensare di poter restare aperti sempre oramai è un miraggio. Ma noi siamo comunque pronti» ha concluso il direttore del centro commerciale Valdichienti.

Severo il giudizio di Paolo Pagnanelli, che si fa portavoce dei suoi colleghi del centro commerciale di Montecassiano. «La situazione è drammatica ha detto Paolo Pagnanelli La nostra categoria è molto arrabbiata, ce l'abbiamo anche con il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, che ci ha fortemente delusi. Non si è voluto smarcare da certe scelte impopolari del Governo centrale. Noi rispettiamo le regole e le abbiamo sempre rispettate. I picchi di contagio non dipendono dai negozi, non dipendono dai centri commerciali. Temo davvero che questi saldi passino in sordina, così come sono passati gli acquisti natalizi. Il rischio è questo. Negli anni passati ha continuato Paolo Pagnanelli - i primi giorni dell'avvio dei saldi erano una vera e propria corsa alle occasioni. Noi non abbiamo visto nulla di tutto questo, per una serie di motivi. Oltre alla confusione, i soldi non ci sono, le casse integrazione non arrivano. Il vaccino sta rappresentando un barlume di speranza, ma l'economia deve ripartire. Questo 2021 si prospetta un anno veramente difficile, un dramma».

È amareggiato e arrabbiato anche Alfio Caccamo del Corridomnia Shopping Park. «Il Governo vuole farci chiudere a vita ha detto Aspettative zero sui saldi. Viviamo alla giornata, non c'è pianificazione, non c'è un indirizzo, non c'è un capitano a dirigere la nave. Noi ancora non sappiamo che fare, dal primo gennaio al dieci gennaio avrò lavorato tre giorni. Anche i clienti sono in confusione ha continuato Alfio Caccamo ci chiamano per sapere cosa possono o non possono fare, cosa debbono scrivere sull'autocertificazione. Io quello che voglio dire è che la gente non si è infettata dentro i centri commerciali». Insomma, vige grande incertezza sul futuro e sulla possibilità di poter cogliere l'opportunità dei saldi che partiranno nelle Marche la prossima settimana.

Chiara Marinelli

